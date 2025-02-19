Владею машиной долгое время — техосмотр проходить надо?

Глава ГАИ разъяснил, в каких случаях требуется прохождение техосмотра автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В этом году машине исполнилось 4 года. Нужно ли теперь проходить техосмотр?

А. Сопко, г. Воронеж

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Статья 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170‑ФЗ «О техническом осмотре ТС и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» устанавливает, что легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, а также актами, составляющими право ЕАЭС, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию .

В свою очередь случаи, когда от лица, обратившегося в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для совершения регистрационных действий, потребуют диагностическую карту, оформляемую по результатам технического осмотра, перечислены в статье15 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К ним относятся:

постановка на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления;

совершение регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления;

совершение регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Год изготовления указывается в документах, идентифицирующих транспортное средство. Таким образом, если ни один из перечисленных случаев к вам не относится, прохождение технического осмотра не требуется.

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