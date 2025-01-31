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Диагностическую карту будут присылать на электронную почту

Водителям с 1 февраля начнут выдавать диагностические карты в электронном виде

Пункты техосмотра в России с 1 февраля переходят на электронный документооборот, и с этого момента диагностические карты в бумажном виде выдаваться не будут. Электронные варианты водители получат по электронной почте.

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Это нововведение призвано упростить порядок прохождения техосмотра транспортных средств в России, остальные требования не менялись. Для прохождения техосмотра у автомобиля должны быть в исправном состоянии тормоза, оптика, а лобовое стекло не должно иметь повреждений.

На приборной панели не должен гореть ни один индикатор, а запрещенные изменения в конструкции (тюнинг) – отсутствовать.

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В случае наличия технических неисправностей автовладельцу предпишут устранить их и приехать на техосмотр повторно.

Отмечается, что допускается фотофиксация с привязкой к геолокации, без видеозаписи. Все данные о прохождении техосмотра загрузят в специальное приложение, и в случае утраты диагностической карты получить ее копию не составит труда.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1413
31.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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