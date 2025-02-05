Правила прохождения ТО не меняли с 2023 года: юрист о штрафе за нарушение эконорм

Юрист Воропаев объяснил, почему владельцам возрастных авто не грозят штрафы

Правила проведения техосмотра транспортных средств приняли в декабре 2023 года и с тех пор не менялись. Если актуальная версия документа не регулировалась дополнительно какими-либо актами, то противоречить главному документу она не может. Таким мнением поделился автоюрист Лев Воропаев.

«Да и к тому же это подзаконные акты, они не могут противоречить вышестоящему документу, которым является постановление правительства», – подчеркнул юрист.

Поэтому у автовладельцев нет причин переживать, что их оштрафуют, например, за нарушение предельно допустимых выбросов из-за двигателя не того класса.

«Все нормы содержатся в Кодексе об административных правонарушениях. Наказание за такое действительно есть, но размер не 5000 рублей, как ранее сообщалось, а в 10 раз меньше – 500 рублей», – подчеркнул эксперт.

Воропаев напомнил, что официальная информация о всех нововведениях, включая регламент проверки техсостояния автомобиля, заблаговременно публикуется в открытом доступе за одну-две недели до вступления в силу самих документов.

«Сейчас в постановлении правительства, в пунктах 9.1 и 9.2 указаны требования о том, какое содержание СО₂ должно быть у какого экологического класса авто. Но ничего нового в этой части нет», – подчеркнул эксперт.

А в регулирующее требование к состоянию транспортных средств при прохождении техосмотра не вносили никаких поправок с момента его принятия в декабре 2023 года, подытожил Воропаев.

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Источник: m24.ru