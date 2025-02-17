Самая быстрая Таврия против Opel и Honda — это надо видеть

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» станет ареной противостояния иномарок и отечественной техники

Автомобильный праздник в 2025 году пройдет в рамках второго этапа RDRC – чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Это значит, что гости «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» смогут увидеть не только показательные заезды, но и полноценную спортивную борьбу на дрэг-стрипе RDRC Racepark – лучшем в России.

Билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025» уже в продаже! И вот только некоторые поводы купить их и посетить наш фестиваль.

Готовы поспорить, что любимцами публики помимо свермощных дрэгстеров и промодов станут участники серии RDRC Club, в которой выступают серьезно доработанные дорожные машины.

RDRC Club – это серия, созданная для тех, кто любит серьезно дорабатывать свой автомобиль, превращая дорожную машину в гоночную технику. Своими корнями эта серия уходит в 2000-е годы, когда любители тюнинга и дрэг-рейсинга по всей стране дорабатывали свои «восьмерки» и «десятки», чтобы быстрее проезжать заветные 402 метра, а если повезет, то и обновить рекорд страны.

В те годы самые яркие машины попадали на страницы ведущих автомобильных изданий, становились героями автомобильных телепередач и приобретали широкую известность по всей стране, вдохновляя любителей тюнинга. Серия RDRC Club, которая появилась несколько лет назад, призвана возродить романтический дух той эпохи.

RDRC Club неизменно привлекает лидеров региональных соревнований, а за трансляциями заездов следят болельщики со всей европейской части России. В серии много участников из регионов: Белгородская, Владимирская, Волгоградская и Ростовская области, республика Кабардино-Балкария, Ставропольский край, а в этом сезоне к ним присоединятся и пилоты с Южного Урала.

Club Atmo и Club Turbo

В RDRC Club существует две категории: Club Atmo и Club Turbo. В первом, как следует из названия, выступают автомобили с «атмосферниками», а во втором – с турбо-моторами. У каждой из них есть предельное время прохождения дистанции. В Club Atmo – это 10,5 секунды, а в Club Turbo – 10 секунд ровно. К концу дистанции в 402 метра участники атмосферного класса разгоняются до 200 км/ч, а турбированного – до 215 км/ч.

У двух классов есть общая черта – все автомобили должны быть оснащены механической коробкой передач, что необычно для дрэг-рейсинга, ведь в подавляющем большинстве классов используют серийные или специально разработанные для гонок автоматические коробки передач. Использование механики значительно увеличивает роль пилота, ведь при переключении легко ошибиться, промахнуться мимо передачи или даже перекрутить мотор.

Таврия против Самары

Основу атмосферного класса составляют автомобили Lada Samara: «восьмерки» и «девятки», а также из рестайлинговые версии ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114. Им противостоят Honda Civic, Opel Corsa и… ЗАЗ-1102 Таврия! Последнюю можно назвать самой быстрой Таврией нашей страны – о других ЗАЗ-1102, которые набирают 200 км/ч за 11 секунд, мы не слышали. Для сравнения, стандартная «Таврия» тратит 15,5 секунды на разгон до 100 км/ч!

ЗАЗ-1102 Таврия Ильи Журикова

Все машины максимально облегчены: салон разобран, а металлические внешние панели заменены пластиковыми. Моторы форсированы до 270-350 л.с., при этом большинство участников устанавливают систему закиси азота, которая добавляет к мощности моторов от 50 до 100 л.с. Для того, чтобы лучше реализовать такую мощность, многие пилоты увеличивают колесную базу своих машин.

«Восьмерка» с отнесенными к заднему бамперу колесами – частое явление в RDRC Club.

«Атмострела» против Subaru, Mitsubishi и Toyota

В турбированном классе представлена более разнообразная техника: Subaru Impreza и Mitsubishi Laner Evo различных поколений сражаются со среднемоторным спорткаром Toyota MR-2 и разнообразными Lada.

Причем, помимо семейства Samara в Club Turbo на старт выходят и ВАЗ-2112, и даже классические Жигули! А ведь мощность моторов в этой категории переваливает за 600 л.с. Самое удивительное, что чемпионом 2024 года стал Александр Цепляев, который выступает на… атмосферном ВАЗ-2108 «Атмострела»! Как же так?

Все дело в том, что Александр построил настолько быстрый автомобиль, что поехал трассу быстрее 10,5 секунды, а это значит, что вне зависимости от типа двигателя, должен выступать в Club Turbo. Как же «Атмострела» полетела так быстро?

Во-первых, стандартный двигатель Lada был заменен на Honda K24, форсированный до 394 л.с. Во-вторых, Цепляев максимально облегчил свою «восьмерку» – масса машины значительно меньше тонны. Вот и получается, что атмосферная Lada объезжает куда более мощные турбо-машины.

Истории, достойные Голливуда

Болельщики обожают RDRC Club за то, что за каждой машиной стоит интересная история. Например, ЗАЗ-1102 Таврия Ильи Журикова – его первый автомобиль, купленный в свое время всего за 20 000 рублей. Причем, половину этой суммы пилоту дала… бабушка. Спустя много лет Илья нашел свою первую машину и выкупил, построив из нее гоночный автомобиль.

Владимир Глотов приобрел свою ВАЗ-2109 по цене чермета – машина должна была отправиться на металлолом, но гонщик дал ей вторую жизнь. В благодарность «девятка» не раз привозила его на призовой подиум.

Opel Corsa 1986 года Сергея Степанова добилась немалых успехов в Кубке России по ралли, после чего была переделана для дрэг-рейсинга и уже принесла пилоту немало побед и призовых мест.

Посмотреть на полет конструкторской мысли, узнать о необычной судьбе автомобилей, поболеть за понравившихся пилотов и машины, почувствовать накал борьбы и радость победы сможет каждый посетитель «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Адрес проведения фестиваля: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее: ближе к датам проведения они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня 2025 года!

Увидеть, каким был «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» в 2024 году, вы можете по этой ссылке.