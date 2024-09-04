«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» — показываем, как это было!

«За рулем» выпустил репортаж о фестивале на RDRС Racepark

Осенью так приятно бывает вспомнить жаркие летние деньки! А как знают наши постоянные читатели, один из них выдался особенно жарким и памятным – 23 июня на подмосковном автодроме RDRС Racepark мы провели «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». 3750 посетителей, 105 раритетных автомобилей, 45 болидов на дрэг-рейсинге...

А еще – полеты на вертолете, дрифт-такси, выступление множества музыкальных коллективов, среди которых культовые «Кирпичи»! Помимо прочего, мы вручили автомобиль Omoda S5 победителю розыгрыша «За рулем», провели для всех желающих тест-драйв кроссоверов Omoda C5 и Jaecoo J8, организовали дискуссию профессионалов о будущем российского авторынка...

На ретровыставке «засветились» Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Caprice в необычном окрасе, Volkswagen Jetta из «Форсажа», Ford Mustang, Mitsubishi GTO (да-да, погуглите!) и, разумеется, многочисленная и прекрасно сохраненная советская «классика».

Думаем, у нас с вами получилось создать живую, не рафинированную выставку, где у зрителей была возможность контакта с редкими машинами, а у их владельцев – благодарная публика. Которая, кстати, с раннего утра и на протяжении всего действа могла участвовать в розыгрышах ценных призов от организаторов и спонсоров ФЕСТа.

Заезды дрэг-рейсинга были главным магнитом праздника. Скорость и мощь машин достигали невероятных показателей, а драйв и азарт – просто зашкаливали. Мы наградили победителей во всех пяти классах, после чего на сцене начался праздничный концерт.

В финале зрители могли получить автограф пилотов и главного редактора «За рулем» Максима Кадакова на свежем выпуске журнала... ФЕСТ получился действом ярким, разнообразным и динамичным, где каждый зритель и участник получил максимум того, за чем он здесь оказался. И даже – немного больше. Спасибо всем и до встречи в следующем году! А пока – смотрим, как это было...