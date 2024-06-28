Море драйва и эмоций: на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» состоялось вручение седана Omoda S5

Бренды Omoda и Jaecco приняли участие в «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Бренды Omoda и Jaecco приняли участие в мероприятии «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», прошедшем на автодроме RDRC Racepark 23 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе Omoda. В основе программы фестивали были соревнования по дрэг-рейсингу, которые были представлены в пяти зачетных категориях.

В рамках мероприятия Omoda&Jaecco принимали гостей в собственном бренд-пространстве, где была оборудована зона с разными развлекательными активностями. Посетители также смогли пройти тест-драйв стильных и технологичных автомобилей Omoda и продемонстрировать свои водительские навыки в «слепом» тесте.

Также на фестивале прошло вручение стильного городского седана Omoda S5, который стал главным призом по итогам совместного конкурса от Omoda и редакции журнала «За рулем». Участники должны были пройти тест-драйв седана S5 в любом дилерском центре Omoda&Jaecco, а затем описать свои впечатления, опубликовать фото и видео в своем профиле во ВКонтакте. В итоге победил Александр Фирсов из Казани. Седан Omoda S5 победителю вручили директор по маркетингу Omoda&Jaecco Светлана Гречишкина, а также главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Всем посетителям мероприятия также были доступны дополнительные развлечения: гоночные такси, экскурсии по автодрому и прочее. В завершении фестиваля прошел концерт группы «Кирпичи». Также уточняется, что на автодроме проходила выставка культовых и редких автомобилей.

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