#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Московские парковки станут свободнее и доступнее: что придумали власти?
28 июня
Московские парковки станут свободнее и доступнее: что придумали власти?
Эксперт оценил изменение тарифов на парковку в...
Еще одно табу — туристам из России запретили летать самолетами в эти страны
28 июня
Еще одно табу — туристам из России запретили летать самолетами в эти страны
АТОР: Евросоюз наложил запрет на авиаперелеты...
Водителям в возрасте 70+ хотят запретить водить машину — эксперт против
28 июня
Водителям в возрасте 70+ хотят запретить водить машину — эксперт против
Автоэксперт Гудков: нельзя лишать 70-летних...

Море драйва и эмоций: на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» состоялось вручение седана Omoda S5

Бренды Omoda и Jaecco приняли участие в «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Бренды Omoda и Jaecco приняли участие в мероприятии «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», прошедшем на автодроме RDRC Racepark 23 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе Omoda. В основе программы фестивали были соревнования по дрэг-рейсингу, которые были представлены в пяти зачетных категориях.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В рамках мероприятия Omoda&Jaecco принимали гостей в собственном бренд-пространстве, где была оборудована зона с разными развлекательными активностями. Посетители также смогли пройти тест-драйв стильных и технологичных автомобилей Omoda и продемонстрировать свои водительские навыки в «слепом» тесте.

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Также на фестивале прошло вручение стильного городского седана Omoda S5, который стал главным призом по итогам совместного конкурса от Omoda и редакции журнала «За рулем». Участники должны были пройти тест-драйв седана S5 в любом дилерском центре Omoda&Jaecco, а затем описать свои впечатления, опубликовать фото и видео в своем профиле во ВКонтакте. В итоге победил Александр Фирсов из Казани. Седан Omoda S5 победителю вручили директор по маркетингу Omoda&Jaecco Светлана Гречишкина, а также главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Всем посетителям мероприятия также были доступны дополнительные развлечения: гоночные такси, экскурсии по автодрому и прочее. В завершении фестиваля прошел концерт группы «Кирпичи». Также уточняется, что на автодроме проходила выставка культовых и редких автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
28.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0