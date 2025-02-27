Это Люкс! — советский автомобиль, который узнавали во всем мире

Москвичи-2140 в 1980-х пользовались спросом в соцстранах и на Западе

Как создавался и за что ценился на родине Москвич-2140, рассказано тут и тут.

Загранкомандировки

Для АЗЛК Москвич‑2140 во многом и важном стал заметным шагом вперед. Но надежды, что Москвич‑2140 сдержит падение экспорта, не оправдались. В 1974 году за границу отправили около 89 тысяч машин – 57% от общего выпуска, а в начале 80‑х экспорт упал до 10%, включая поставку машинокомплектов в Болгарию, где в Ловече ежегодно собирали 14-15 тысяч Москвичей.

В соцстранах Москвичи все-таки пользовались спросом, хотя и не таким, как Лады. «Сороковые» поставляли в Финляндию, Норвегию, Швецию, Австрию, но в очень небольших количествах.

Даже в Италии продали 380 машин – правда, там Москвич‑2140 стоил 3,27 млн лир, дешевле компактного седана FIAT 128 с двигателем 1.1.

Москвич‑2137 в экспортном исполнении – с фароочистителями.

Для экспорта на часть Москвичей ставили фароочистители, сиденья с тканевой обивкой, иную шумоизоляцию. На салоне во Франкфурте выставляли даже Москвич с автоматом BorgWarner.

Но в ФРГ машины продавать так и не начали. Не пошли в серию и версии с правым рулем. С автоматом тоже ничего не получилось: совместный советско-чешский агрегат, планировавшийся для Жигулей, Москвича и Шкоды, не вышел из стадии опытных образцов. И все-таки надежд на увеличение экспорта не оставляли, и в 1981 году с прицелом на продажи за рубежом начали выпуск Москвича‑2140SL.

Люкс с видом на Запад

Создание Люкса начали еще осенью 1976 года. Автомобиль получил не так много оригинальных деталей, но стал заметно наряднее стандартного. Массивные пластиковые бамперы, передний – со встроенными подфарниками и указателями поворотов, черный молдинг по борту, черные колпаки колес, большие задние фонари пришлись «сороковому» впору.

Москвич‑2140SL Люкс дебютировал в 1982 году.

Салон изменили еще сильнее. Панель приборов поначалу заказали французскому филиалу американской фирмы, основанной знаменитым дизайнером Раймондом Лоуи. Но западную работу, за которую уплатили 80 тысяч долларов, признали нетехнологичной, дорогой и неудачной по эргономике. В серию пошла панель, сделанная на АЗЛК, с новой комбинацией приборов и даже электронными часами.

Детали салона Москвича‑2140SL получали из Югославии.

Люксовый Москвич‑2140SL, он же 1.5SL, а по заводскому обозначению 2140-117, получил также иной радиоприемник, «лохматые» коврики, нарядную обивку дверей с оригинальными ручками, велюровые сиденья с модными подголовниками «лесенкой». Именно на этом Москвиче впервые появился механизм плавной регулировки спинок кресел, лицензию на который купили в ФРГ. Оригинальные детали кузова и салона делала югославская фирма Saturnus, получавшая взамен готовые автомобили.

Люксовый Москвич приобрел новые бамперы, молдинги, задние фонари.

Мало того, первые Москвичи‑2140SL окрашивали финскими красками «металлик» Tikkurila двух цветов: светло-серым по имени «снежная королева» и коричнево‑медным «страдивари». Причем цвет отделки салона соответствовал колеру кузова.

Люксовые универсалы Москвич‑2137 делали штучно, по заказам.

Интерес к люксовому Москвичу в Союзе был большой. Он улучшил репутацию марки, в том числе даже и в сравнении с Жигулями. Несмотря на то, что найти запасные пластиковые бамперы или оригинальную светотехнику было невозможно, а красить машины со временем стали обычными эмалями.

Но на экспорт из почти 171 тысячи машин отправили лишь семь с половиной. В первой половине 80‑х годов даже приукрашенный Москвич на Западе шансов не имел.

В спортивной форме

Москвичу‑2140, в отличие от 412‑го, не пришлось участвовать в престижных ралли-марафонах, но след в истории он тоже оставил. В кольцевых гонках и ралли выставляли машины с двигателями разной степени форсировки. Самый мощный заводской мотор объемом 1,6 л с двумя распредвалами и импортными карбюраторами выдавал 132 л. с. при 7000 об/мин. А британская фирма Piper довела мощность до 134 л. с. при 6700 об/мин.

Москвич‑214054 Люкс Ралли на ВДНХ.

В 1978 году Яков Агишев и Михаил Титов выиграли в ГДР ралли Pheumant – этап Кубка Дружбы социалистических стран. С 1982 года заводские гонщики выступали на Москвичах‑2140SL. Лучших результатов за рубежом добились Валерий Филимонов и Михаил Девель. В Югославии на ралли Saturnus в 1984 году они стали седьмыми, в 1985‑м – пятыми в абсолютном зачете, уступив конкурентам на Porsche 911, Renault 5 Turbo, Opel Manta 400 и Lada 2105 VFTS.

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