Между нашей и иномаркой: советские Лады для экспорта

У нас всегда особо ценили экспортные версии отечественных машин. Хотя большинство автолюбителей в СССР даже не знали, чем они отличаются от моделей для внутреннего рынка.

Меньше – не лучше

При разработке Лады Самара (изначально модель носила имя Спутник) об экспорте думали сразу. Тем более что и заднеприводные Жигули в 1970-80-х неплохо продавались за рубежом. Даже на капиталистическом Западе.

Базовым двигателем для ВАЗ-2108 планировали 1,3-литровый (76х71 мм) мощностью 65 л.с. Считали, что именно такой автомобиль станет наиболее востребованным по аналогии с недорогим и экономичным ВАЗ-2101 (он же Lada 1200 с двигателем объемом 1,2 л). Кстати, 65-сильный тольяттинский мотор стал одним из самых мощных среди европейских одноклассников.

Однако в технические требования к автомобилям семейства ВАЗ-2108 сразу заложили и двигатель рабочим объемом 1,1 л (76х60,6 мм). На создании такой модификации именно для экспорта настаивало внешнеторговое объединение «Автоэкспорт». Казалось, что максимально экономичный вариант (в том числе и с точки зрения налогов) будет популярен в Западной Европе.

И хотя уже по результатам заводских дорожных испытаний ВАЗ-21081 с 54-сильным мотором признали не очень удачным, такую модификацию доделали и даже довели до производства. Но спрос на модификацию с мотором 1,1 л за рубежом оказался невелик. И уж тем более, такая машина не интересовала советских покупателей.

Ранняя, еще с так называемым коротким крылом Lada Samara фирмы Deutsche Lada в модной окраске и с люком в крыше.

При создании Самары сразу предусмотрели и 70-сильный двигатель объемом 1,5 л (82х71 мм). Такие машины пришли и на внутренний, и на внешний рынки вслед за 1,3-литровыми. И со временем они стали самыми востребованными.

Мотор объемом 1,5 л ставили и на трехдверный ВАЗ-21083, и на пятидверный хэтчбек ВАЗ-21093, а на седане ВАЗ-21099 1,5-литровый агрегат стал единственным.

Местные дилеры в конструкцию автомобиля не вмешивались. Меняли колеса и шины, руль, иногда стартеры, генераторы, сцепления. В основном, недорогая Lada Samara, по цене на Западе сравнимая с моделями классом пониже, иностранных покупателей удовлетворяла. Куда больше переделывали внешность.

Долой клюв, даешь обвес!

С чем без сожаления расставались западные дилеры, так это с пресловутым «клювом» облицовки радиатора. Выглядел он хоть и оригинально, но все-таки странно и неэстетично.

Иностранцы ставили разные по рисунку, но конструктивно однотипные решетки. А вскоре подобная (уже заводская) появилась на всех Самарах.

Lada Sagona GLХ — французских вариант ВАЗ-21099 от фирмы Poch.

Иногда советские автомобили перекрашивали. Появлялись колеры, которых на внутреннем рынке не было.

Некоторые дилеры врезали в крыши люки. Во второй половине 1980-х в моду вошел обвес – массивные бамперы, накладки на пороги и на арки колес.

Британская Lada Samara Flyte в спортивном стиле. Праворульная британская Lada Samara Juno с довольно странным обвесом.

Трехдверные «восьмерки» оформляли в спортивном стиле – с выраженным обвесом и задним спойлером. Все это выглядело иногда интересно, порой аляповато.

Но когда реэкспортные машины стали возвращаться на историческую родину, на неизбалованных советских покупателей они производили сильное впечатление. Название Carlota стало тогда почти нарицательным, и его употребляли по отношению к любому обвесу, иногда даже совсем страшненькому.

Праворульная английская Lada Samara 1500SLX. Бельгийская Lada Samara Carlota.

А ведь Lada Samara Carlota – лишь один из вариантов внешнего тюнинга. Правда, наиболее удачный. К тому же связанный с заводом. Это работа тольяттинского дизайнера Владимира Ярцева, сделанная специально для одного из крупнейших западных дилеров наших автомобилей – бельгийской компании Scaldia-Volga.

Этот обвес выглядел скромнее и одновременно гармоничнее многих других. А потом под него стали делать самые разные поделки и подделки.

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