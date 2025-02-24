Скидки, богатый выбор и подарки — как сегодня продают Чанганы

Эксперт Тимкин проверил работу нескольких дилерских центров Changan

По итогам прошлого года компания Changan вошла в топ-5 российского рынка по продажам – было реализовано 106 105 автомобилей. Это на 122% больше, чем годом ранее, – самый мощный рост в пятерке лидеров.

Самое интересное, что продажи подскочили вопреки сокращению модельного ряда – теперь предлагается 12 моделей, что в полтора раза меньше, чем в начале прошлого года. Изменилась ли работа дилеров за год? Мы решили проверить это в ходе традиционного рейда.

Ближние соседи

Первым делом визит был нанесен дилеру рядом с редакцией «За рулем» – недалеко от ВДНХ. Подъезд и парковка, как и год назад, оказались затруднены из-за вялотекущего строительства дороги.

Площадь немаленькая – 10 машин поместилось без стеснения (в закутке центра есть еще один небольшой зал – для автомобилей с пробегом). Из седанов, правда, представлен только Changan Lamore. Для создания зимнего настроения на машины установлены игрушечные оленьи рога на крыше и красные носы на решетках радиатора.

Как и год назад, меня интересует компакт-кроссовер CS35 Plus. А цены-то выросли! После череды подорожаний цена автомобиля топ-версии Tech составляет 2 630 000 рублей. Немало. За те же деньги можно взять Belgee Х50, а Haval Jolion с аналогичным ценником будет с полным приводом.

Changan CS35 Plus стараются ставить у входа – модель популярная, должна сразу привлекать внимание посетителей.

Мой визит пришелся на обеденное время понедельника. Может, поэтому персонала было мало – единственный менеджер отдела продаж с кем-то активно общался по телефону. Я не стал дожидаться окончания его беседы и поехал к следующему дилеру.

Обычно дилерские центры выглядят безукоризненно, но не в этом случае – состояние плитки на крыльце вызывает недоумение…

Коврики – в подарок

Следующей точкой стал салон на северо-восточном участке МКАД. Здесь достаточно удобный подъезд, припарковаться легко.

Площадь шоу-рума тут меньше – поместилось только восемь автомобилей. И то очень-очень плотно.

Экспонируется уже два седана – компанию Lamore составил бюджетный Changan Alsvin. А вот CS35 Plus в зале не оказалось. Подошедший менеджер объяснил, что все недостающие модели на складе имеются, и их можно купить одним днем.

Когда я уже был в дверях, менеджер меня догнал и пообещал, что при выдаче можно рассчитать на подарок: коврики в салон и дефлекторы на окна. Но скидку не предложил.

По моим наблюдениям, седан Alsvin не пользуется вниманием посетителей-частников: за полчаса к нему не подошел ни один человек.

Размах из прошлого

Когда я свернул к автосалону на севере МКАД, то был впечатлен внешним видом здания – оно больше похоже на дворец (6 этажей!), чем на привычный дилерский центр. Раньше тут торговали престижными автомобилями Audi и не менее престижными мотоциклами Dukati.

На такой площади легко можно потеряться!

Гигантская площадь – в футбол можно играть – щедро заставлена машинами. Я начал было считать, но после третьего десятка сбился. Есть все модели в наличии – садись, изучай, задавай вопросы.

Не все дилеры подробно указывают, что именно входит в список установленного допоборудования – приходится отдельно уточнять у менеджеров.

Подошедший менеджер доходчиво рассказал обо всех преимуществах CS35 Plus и ловко обошел стороной недостатки. А потом предложил скидку в 50 тысяч рублей, если будет выход на сделку. В этом автосалоне мне понравилось.

Терминал для зарядки электромобилей на парковке для посетителей сегодня – правило хорошего тона.

На посошок

Напоследок я посетил автосалон на Дмитровском шоссе. Расположен он удачно – в сотне метров от метро. Приехать на машине тоже можно, но стоянка очень тесная.

Зато шоу-рум просторный: на девять машин. В экспозиции есть доступные седаны, а вот флагманского Lamore нет.

И секретарь тут как тут – спрашивает, нужен ли мне менеджер (странно, что продавец сам не подошел). Менеджер по продажам явился, когда я уже регулировал под себя водительское кресло CS35 Plus. Спросив его про скидку, я получил прямой ответ – 50 тысяч рублей. Тоже деньги.

Выводы

Дилеры Чангана работают вполне цивилизованно. У них приятные шоу-румы, богатый выбор автомобилей в наличии.

Но продавцы не слишком активны – потенциальным покупателям нужно уделять больше внимания.

100 тысяч – ничего не сломалось! Назван один из лучших китайских кроссоверов.