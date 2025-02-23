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Как в СССР дарили старым Волгам вторую жизнь

«За рулем» рассказал, почему модификация ГАЗ‑24А‑948 оказалась вынужденной

В советские времена безжалостная утилизация автомобилей Волга была немыслима по определению – их эксплуатировали до последнего. А небольшие предприятия порой создавали из старых«волжанок» нечто новое.

ГАЗ‑24А‑948
ГАЗ‑24А‑948
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В частности, на Воронежском авторемонтном заводе аварийные автомобили переделывали в пикапы, условно называемые ГАЗ24А948. Фактически, это были узаконенные самоделки, которые никогда не производились на конвейере с нуля.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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  • О том, почему в СССР так и не появились дизельные версии легковых автомобилей, рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Дром
23.02.2025 
Фото:Дром
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