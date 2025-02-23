Как в СССР дарили старым Волгам вторую жизнь
«За рулем» рассказал, почему модификация ГАЗ‑24А‑948 оказалась вынужденной
В советские времена безжалостная утилизация автомобилей Волга была немыслима по определению – их эксплуатировали до последнего. А небольшие предприятия порой создавали из старых«волжанок» нечто новое.
ГАЗ‑24А‑948
В частности, на Воронежском авторемонтном заводе аварийные автомобили переделывали в пикапы, условно называемые ГАЗ‑24А‑948. Фактически, это были узаконенные самоделки, которые никогда не производились на конвейере с нуля.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?
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- О том, почему в СССР так и не появились дизельные версии легковых автомобилей, рассказано здесь.
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Фото:Дром
23.02.2025
Фото:Дром
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