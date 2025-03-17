Новый стандарт моторных масел — API SQ: зачем он нужен и когда заработает

Разобрались в вопросе вместе со специалистами компании ЛУКОЙЛ

Планировалось, что новый стандарт для моторных масел API SQ будет вводиться в 2028 году, но еще в прошлом августе была объявлена другая, более близкая дата FAU (first allowable use – первого разрешенного использования) – 31 марта 2025 года. Что это значит для автомобилистов и надо ли менять то масло, которое используете, – сейчас расскажем.

Зачем нужны новые спецификации масел

Законодательство разных стран требует от автопроизводителей соблюдения все более строгих требований по экономии топлива и экологичности. Для этого в двигателях применяются новые технологии, которые не могут работать на маслах прежних стандартов.

Небольшая предыстория. Когда с 2000 года началось массовое внедрение системы непосредственного впрыска топлива, отличающейся точной дозировкой и дающей невероятную экономичность без потери мощности (как альтернатива распределенному), это привело к появлению такого явления, как LSPI (Low-speed pre-ignition), оно же – SPI (Stochastic pre-ignition). Проще говоря, это преждевременное воспламенение топливной смеси на малых оборотах. Сопровождается оно громкими стуками в двигателе, падением мощности и резким повышением температуры – очень похоже на детонацию, и последствия те же (в частности, разрушение поршней).

Разрушенный в результате преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) поршень.

Долгое время инженеры не знали, как решить эту проблему, но потом выяснили, что все дело в моторном масле (а точнее, в масляном нагаре, из-за контакта с которым бензин и воспламеняется раньше времени) – имевшиеся спецификации не подходили, поэтому понадобился новый стандарт. Как только его разработали и внедрили, проблема перестала быть массовой.

Сотрудники ЛУКОЙЛ поясняют:

«Для борьбы с эффектом LSPI необходимо использовать особую комбинацию моющих присадок (детергентов). Опыт прежних лет показал, что традиционные детергенты на основе сульфонатов кальция могут увеличивать частоту возникновения феномена LSPI, поэтому в новых рецептурах масел для малолитражных турбированных двигателей с высокой степенью сжатия, оборудованных системой непосредственного впрыска (GDI / TGDI), содержание моющих присадок на основе кальция значительно снижено. В современных пакетах присадок часть кальциевых детергентов заменена на магниевые, не вызывающих возникновения LSPI. Более того, практика показывает, что присадки, содержащие цинк, фосфор и молибден, помимо своих основных (противоизносных) функций, также помогают снизить вероятность LSPI».

1. Поршень. 2. Масляная пленка на стенке. 3. Выпускной клапан. 4. Свеча зажигания. 5. Впускной клапан. 6. Форсунка. 7. Смесь масла с топливом. 8. Отложения. 9. Раскаленная частица нагара.

Но двигатели продолжают совершенствоваться, государственные регуляторы предъявляют все новые и новые требования по экономичности и чистоте выхлопа. Так что производители играют на опережение и создают технологии заранее. Сегодня текущий стандарт моторных масел API SP уже не совсем подходит новым двигателям. Пришло время масел API SQ.

Особенности API SQ

Агентство по охране окружающей среды (EPA) разработало стандарты выбросов загрязнителей для автомобилей 2027 модельного года. Согласно им производительность двигателей повысится и с каждого литра объема двигателя будет «сниматься» больше мощности, а расход топлива уменьшится. Для этого необходим более высокий контроль окисления масла и, как следствие, меньшее количество отложений на поршнях. Из этого также вытекает необходимость повышенной защиты цепи ГРМ от износа, совместимость с новыми материалами уплотнителей и защита от гелеобразования масла.

Эксперты ЛУКОЙЛ приводят цифры масел стандарта API SQ:

повышение прокачиваемости масла при низких температурах (Fresh Oil MRV): +33%;

защита от отложений на поршнях (Piston Deposit Control): +9,5%;

улучшенная защита цепи ГРМ от износа (Chain Wear): +5,9%.

Моторные масла линейки LUKOIL GENESIS прошли все испытания по сертификации API SQ.

Изменились и условия испытаний новых масел API SQ. Если масла API SP проверялись на противодействие преждевременному воспламенению топливовоздушной смеси (тому самому LSPI) сразу после заливки в двигатель, то воздействие масел API SQ оценивается только через 72 часа. Этот новый тест, получивший название тест Aged Oil LSPI, позволяет оценить характеристики масла при работе в реальных условиях эксплуатации.

Доступность масел API SQ сегодня

Несмотря на то, что дата первого разрешенного использования стандарта наступит 31 марта 2025 года, купить новое масло по спецификации API SQ можно уже сегодня. Сразу отметим, что этим маслом можно заменить рекомендуемое производителем вашего автомобиля масло стандарта API SP, но с учетом соблюдения требований к вязкости, – это увеличит ресурс двигателя, сделает его экономичнее и снизит риск появления LSPI.

При этом чтобы перейти на новое масло, не нужно искать продукцию иностранных производителей. ЛУКОЙЛ анонсировал начало производства масел по стандарту API SQ еще 28 января. Это флагманские синтетические моторные масла линейки LUKOIL GENESIS — для самых современных бензиновых двигателей.

Результаты стендовых испытаний показали, что по ряду показателей масла LUKOIL GENESIS стандарта API SQ даже превышают предъявляемые новой спецификацией требования. Эти масла рекомендуется использовать в атмосферных и турбированных двигателях с системой непосредственного впрыска, а также с бензиновым сажевым фильтром (GPF).

Моторные масла LUKOIL GENESIS API SQ поступают в продажу. Первыми их получат партнеры компании.

Введение нового стандарта масла – хорошая новость для тех, кто заботится о своем автомобиле и выбрал вариант двигателя с непосредственным впрыском. Наличие же масел стандарта API SQ в линейке отечественного производителя, такого как ЛУКОЙЛ, позволяет быть уверенным в качестве продукции и долговечности двигателя.

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