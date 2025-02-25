Легкий способ облегчить доступ к трудному болту

Читатель «За рулем» предложил идею для удобства обслуживания авто

Поделюсь советом с теми, кто решил самостоятельно снять передний бампер на лифтбеке Skoda Octavia. Бампер к крылу крепится винтами М5×16 мм с головкой под звездочку (Torx). Открутить их очень сложно, так как мало места для ключа.

Поэтому советую после снятия поменять эти винты на болты с пресс-шайбой М5×12 мм, затянув их ключом с трещоткой.

Заменив болт с головкой под звездочку (Torx) на аналогичный болт с шестигранной головкой под ключ, вы облегчите себе дальнейшую работу.

О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Хороший способ фиксации огнетушителя в автомобиле рассмотрен тут.