Легкий способ облегчить доступ к трудному болту
Поделюсь советом с теми, кто решил самостоятельно снять передний бампер на лифтбеке Skoda Octavia. Бампер к крылу крепится винтами М5×16 мм с головкой под звездочку (Torx). Открутить их очень сложно, так как мало места для ключа.
Поэтому советую после снятия поменять эти винты на болты с пресс-шайбой М5×12 мм, затянув их ключом с трещоткой.
О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола
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