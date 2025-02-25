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Легкий способ облегчить доступ к трудному болту

Читатель «За рулем» предложил идею для удобства обслуживания авто

Поделюсь советом с теми, кто решил самостоятельно снять передний бампер на лифтбеке Skoda Octavia. Бампер к крылу крепится винтами М5×16 мм с головкой под звездочку (Torx). Открутить их очень сложно, так как мало места для ключа.

Поэтому советую после снятия поменять эти винты на болты с пресс-шайбой М5×12 мм, затянув их ключом с трещоткой.

Заменив болт с головкой под звездочку (Torx) на аналогичный болт с шестигранной головкой под ключ, вы облегчите себе дальнейшую работу.
Заменив болт с головкой под звездочку (Torx) на аналогичный болт с шестигранной головкой под ключ, вы облегчите себе дальнейшую работу.

О.Беломестнов, г. Йошкар-Ола

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  • Хороший способ фиксации огнетушителя в автомобиле рассмотрен тут.

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Ревин Алексей
Фото:О. Беломестнов
Количество просмотров 7
25.02.2025 
Фото:О. Беломестнов
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+6