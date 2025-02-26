RDRC SuperPro ET: самая быстрая в мире «восьмерка» против 2500-сильной Toyota Chaser

Самые мощные и быстрые кузовные машины России взорвут трек «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Класс SuperPro ET занимает особое место в семье RDRC, ведь он поражает воображение разнообразием техники. Только тут друг с другом сражаются Toyota Chaser с моторами мощностью в несколько тысяч лошадиных сил, самые быстрые переднеприводные машины Европы, а также суперкары, превращенные в России в дрэговые болиды. ВАЗ-2110, который объезжает Lamborghini Huracan? Такое возможно только в SuperPro ET!

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Угадай мелодию скорости

Такое разнообразие возможно благодаря особой схеме проведения соревнований — так называемом гандикапе. Пилоты перед заездом называют время, за которое проедут 402 метра. В квалификации больше очков получает тот, чей результат будет ближе всего к заказанному. Таким образом, от команд требуется знание возможностей своего автомобиля, понимание погодных условий и состояния трека, а также умение максимально точно настроить свой автомобиль.

В заездах на вылет ситуация осложняется. Оба пилота заказывают время, и светофор зажигается с разницей между этими временами. Например, один пилот заказывает 7,4 секунды, а другой — 8,3 секунды. В этом случае для более медленной машины он зажжется на 0,9 секунды раньше. В теории, если оба пилота проедут, точно повторив заказанное время, то все решит время реакции. Если же кто-то проедет быстрее указанного времени, то автоматически проиграет.

В заездах с гандикапом есть несколько сложностей. Во-первых, команда должна максимально точно спрогнозировать потенциал машины в конкретном заезде. Во-вторых, от пилота требуется реализовать этот потенциал. В-третьих, нужно показать идеальное время реакции. В-четвертых, нельзя совершить фальстарт или брейкаут — проехать дистанцию быстрее заказанного. В-пятых, нужно на финише опередить соперника.

Поначалу разобраться во всех нюансах гандикапа сложно было даже пилотам, но, один раз поняв правила, потом сложно оторваться. Ведь такие гонки — это классическая погоня зайца за черепахой — успеет догнать или нет? Ответ на этот вопрос, как правило, дают самые последние метры дистанции.

Гандикап позволяет уравнять шансы совсем разной техники и выводит на первый план дуэт пилота и инженера, а не технику. Именно поэтому в мировом дрэг-рейсинге 80% соревнований проходят именно в таком формате.

Москва, Сибирь или Дальний Восток?

За 7,5 секунд до 300 км/ч на 30-летней Toyota? Пилот SuperPro ET Роман Дубовец проводит так каждый заезд. Гонщик из Хабаровска построил самую мощную Toyota Chaser в России, раскачав легендарный двигатель 2JZ-GTE до 2500 л.с. В 2023 году пилоту не было равных, но в прошлом году он уступил дерзкому новичку — своему земляку Вадиму Осмоловскому. Его Toyota Chaser, которая за характерный красный цвет получила на Дальнем Востоке прозвище «Помада», на 1000 л.с. слабее, но в 2024 году вела себя куда стабильнее и обеспечила пилоту титул. Причем, Осмоловский выиграл три этапа из пяти, а в оставшихся поднялся на подиум.

Главными соперниками дальневосточников стали представители Москвы и Московской области Александр Лобачев на Lamborghini Huracan мощностью 1800 л.с. и Руслан Арефьев на Nissan GT-R мощностью более 2000 л.с. Обе машины были серьезно доработаны в российских тюнинг-ателье: Lamborghini — в Level Performace, а Nissan — в Gosha Turbo Tech. На суперкарах не только доработаны моторы, но и полностью переработаны подвески, ведь вместо привычных радиальных шин здесь используются диагональные дрэговые слики.

Особого внимания заслуживают отечественные автомобили. Последние два десятилетия в дрэг-рейсинге противостоят роторная ВАЗ-2110 и ВАЗ-2108 с двигателем Opel. За время развития оба проекта преодолели отметку в 1300 л.с. В итоге по ускорению на второй передаче «восьмерка», на которой в последние годы выступает Денис Сергеев, может поспорить с дрэгстерами!

Приятно отметить, что значительное число иностранных узлов в машинах со временем было импортазамещено, а многие с самого начала оставались отечественными. Например, двигатель на ВАЗ-2110 построен на основе «ВАЗовского» роторного мотора. Сейчас мало кто помнит, но Lada наряду с NSU и Mazda входит в список компаний, которые серийно выпускали роторно-поршневые моторы.

В этой битве Эльшан Асланов разогнал свою «Десятку» до 304 км/ч, преодолев дистанцию за 7.980 секунды — на тот момент это был рекорд Европы на переднем приводе. Сейчас это второе время в Старом свете, но перед сезоном RDRC 2025 Асланов существенно перестроил автомобиль, поэтому мы ждем от него новых рекордов.

Вообще гонка за рекордами — еще одна особенность класса SuperPro ET. Для многих пилотов личные рекорды, рекорды России, СНГ и Европы куда важнее побед и кубков. Поэтому каждый заезд способен преподнести сюрприз и войти в историю.

Узнать, кто выйдет победителем из захватывающей борьбы, поболеть за понравившиеся машины и взять автограф у полюбившегося пилота сможет каждый посетитель «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня!

Самая быстрая Таврия против Opel и Honda — это надо видеть! «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» станет ареной противостояния иномарок и отечественной техники

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