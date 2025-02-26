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Троллейбус + карьерный самосвал = уникальный советский прототип

«За рулем» рассказал, почему троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ не пошел в серию

Троллейвоз МАЗ525 ХТТУ на базе знаменитого карьерного 25тонника был создан в 1954 году. Цель казалась очевидной: использовать электричество вместо дизтоплива.

Пара электромоторов выдавала в сумме 230 л.с. Привод опрокидывания кузова также был электрическим, а вращать руль помогал электрогидроусилитель.

Троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ
Троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ
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Судьба у машины не сложилась: обеспечить в карьерныхусловиях работы нормальный подвод электроэнергии оказалось настолько тяжело, что от затеи пришлось отказаться.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

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  • О необычной передвижной столовой на базе троллейбуса КТГ рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 54
26.02.2025 
Фото:Wikimedia
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