Троллейбус + карьерный самосвал = уникальный советский прототип

«За рулем» рассказал, почему троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ не пошел в серию

Троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ на базе знаменитого карьерного 25‑тонника был создан в 1954 году. Цель казалась очевидной: использовать электричество вместо дизтоплива.

Пара электромоторов выдавала в сумме 230 л. с. Привод опрокидывания кузова также был электрическим, а вращать руль помогал электрогидроусилитель.

Троллейвоз МАЗ‑525 ХТТУ

Судьба у машины не сложилась: обеспечить в карьерныхусловиях работы нормальный подвод электроэнергии оказалось настолько тяжело, что от затеи пришлось отказаться.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О необычной передвижной столовой на базе троллейбуса КТГ рассказано здесь.