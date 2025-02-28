#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать покупки машины с темным прошлым
28 февраля
Как избежать покупки машины с темным прошлым
Эксперт Ананьев рассказал, как при покупке...
Xiaomi SU7 Ultra
28 февраля
На зарядку самого быстрого в мире автомобиля потребуется всего 11 минут
Xiaomi запускает производство 1548-сильного SU7...
Чистим масло магнитом — лайфхак опытных водителей
28 февраля
Чистим масло магнитом — лайфхак опытных водителей
Эксперт «За рулем» рассказал, зачем прикреплять...

Чистим масло магнитом — лайфхак опытных водителей

Эксперт «За рулем» рассказал, зачем прикреплять магнит к масляному фильтру

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин затеяли большой интересный разговор о масляных фильтрах. В частности, рассказали о приеме опытных водителей – он довольно прост, но позволяет реально увеличить эффективность фильтра.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Секрет – в магните, который можно прикрепить к донышку металлического корпуса фильтра и оставить там на весь срок его службы.

Как это работает?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Есть ли смысл прилеплять к корпусу неразборного фильтра магнит? Да, потому что среди частиц, образовавшихся от износа пластика (башмаки натяжителей цепи), алюминия и стали, именно последние – самые твердые. Магнит, однажды выловив частицы, уже не отпустит их даже при открытии перепускного клапана.

Он ловит частицы любых размеров, в отличие от бумажной шторы, которая совсем уж мелкие частицы пропускает. Современные неодимовые магниты имеют огромную силу и не отвалятся по дороге.

Если вы все же боитесь потерять магнит, то можно использовать поисковый – с проушиной, за которую его можно привязать. Хорошим решением будет и кольцевой магнит, который лучше прилегает к выпуклому донышку фильтра.

Понятно, что прежде чем заморачиваться с магнитом, нужно убедиться, что сам фильтр качественный.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Чем же определяется это качество? Как в целом работает масляный фильтр? Каким должен быть его фильтрующий элемент, а каким – перепускной клапан? Можно ли на глаз отличить подделку под известный бренд от действительно фирменного продукта? И наконец – как купить, поставить и не пожалеть уже через тысячу километров?

Обо всем этом — в мартовском номере журнала «За рулем»! Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Вскрытие покажет!» из журнала «За рулем» № 03 за 2025 год.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
28.02.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0