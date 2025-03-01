Взяли «китайца» белорусской сборки и поехали в сервис – почем?
С недавних пор в автопарке «За рулем» поселился кроссовер Belgee X50 – по сути, дореформенный Geely Coolray белорусской сборки. Машинка уже пробежала первые тысячи километров, и в новом номере журнала «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин рассказывает, как это было...
А спустя 3 тысячи км пришло время для первого заезда в сервисный центр, и у нас появился хороший повод изучить расценки на ТО для этой модели. Приводим выкладки Кирилла прямо здесь:
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Нулевое «обкаточное» ТО на Belgee X50 предписано проводить по достижении 3000 км или через три месяца после покупки. Обзвон дилеров в Москве и Подмосковье показал, что за замену масла и комплекс диагностических процедур с владельца возьмут около 13 тысяч рублей. Дорого!
Отчасти стоимость объясняют технические особенности мотора. Лить в него предписано недешевое масло 0W-20, а входит в скромную турбо-«тройку» под шесть литров. Можно попробовать сэкономить, узнав цены в соседних регионах. Кроме того, некоторые дилеры дают скидки новым клиентам.
Эксперт уточняет, что ТО-1, которое проводится на 10 тысячах км, стоит в среднем 21–22 тысячи рублей.
Самое же дорогое обслуживание – в четырехлетнем возрасте или на пробеге 90 тысяч км: комплекс работ с заменой масла в роботе будет стоить минимум 70 тысяч.
А что у этой машины с расходом топлива, как в условиях зимы работает «климат», удобно ли на Belgee X50 в городе, каковы в целом ощущения от владения и есть ли разница с Кулреем?
Обо всем этом – в новом номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Приятный парень» из журнала «За рулем» № 03 за 2025 год.