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Грузовик перекрыл полосу и обзор — как его объехать без ДТП и штрафа

Это очень частая ситуация в черте городов, где много выездов из дворов и небольших перекрестков. Проверьте себя!

В правой полосе остановился мусоровоз, и его водитель включил «аварийку». Как в этой ситуации действовать водителю красного автомобиля?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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20 февраля
В правой полосе остановился мусоровоз с включенной «аварийкой». Что делать водителю красного авто?
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 31
11.03.2025 
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