Грузовик перекрыл полосу и обзор — как его объехать без ДТП и штрафа
Это очень частая ситуация в черте городов, где много выездов из дворов и небольших перекрестков. Проверьте себя!
В правой полосе остановился мусоровоз, и его водитель включил «аварийку». Как в этой ситуации действовать водителю красного автомобиля?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
20 февраляВ правой полосе остановился мусоровоз с включенной «аварийкой». Что делать водителю красного авто?
11.03.2025
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