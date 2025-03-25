Трактор на дороге — можно ли объехать его без штрафа
Медленный трактор вне населенного пункта стал причиной затора – прав ли его водитель и можно ли его обогнать?
Автоэвакуатор спешит на вызов на место ДТП и едет с максимально разрешенной для него на данной дороге скоростью движения.
Из-за неспешно едущего трактора впереди образовался затор. Есть ли в действиях водителей нарушения?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
25.03.2025
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