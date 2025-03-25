Трактор на дороге — можно ли объехать его без штрафа

Медленный трактор вне населенного пункта стал причиной затора – прав ли его водитель и можно ли его обогнать?

Автоэвакуатор спешит на вызов на место ДТП и едет с максимально разрешенной для него на данной дороге скоростью движения.

Из-за неспешно едущего трактора впереди образовался затор. Есть ли в действиях водителей нарушения?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.