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Трактор на дороге — можно ли объехать его без штрафа

Медленный трактор вне населенного пункта стал причиной затора – прав ли его водитель и можно ли его обогнать?

Автоэвакуатор спешит на вызов на место ДТП и едет с максимально разрешенной для него на данной дороге скоростью движения.

Из-за неспешно едущего трактора впереди образовался затор. Есть ли в действиях водителей нарушения?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

12 марта
Кто из водителей нарушает ПДД — трактора или эвакуатора?
Страницы
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Митрошин Дмитрий
Количество просмотров 6
25.03.2025 
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