Немецкий премиум-кроссовер из Китая — за что 6 млн рублей?

Эксперт «За рулем» протестировал удлиненный BMW X1 китайской сборки

Когда-то BMW X1 был у нас чрезвычайно популярен, ибо машины калининградской сборки по цене были почти сопоставимы с кроссоверами более массовых марок. Но говорить о доступности нового X1 с заводским индексом U11 не приходится: машины этого бренда не поставляются в Россию официально, а цены на автомобили «параллельного импорта» за гранью разумного.

Тем не менее, Х1 третьего поколения к нам везут. Как из Европы, так и из Китая. Мы опробовали последний вариант: удлиненный X1 M25Li выпуска 2024 года в версии M Sport с двухлитровым мотором (204 л. с.), роботом и полным приводом.

BMW X1. Цена в России от 5 200 000 ₽

Эргономика

Хотя баварских стилистов в последнее время заносит, Х1 получился вполне каноничным: никакой двухэтажной оптики или странных фонарей. Даже ноздри решетки радиатора не раздуты сверх меры. При этом узнаваемость – стопроцентная. Что встречается в наше время всё реже.

Я думал, что утопленные ручки – электронные, как на седанах новой седьмой серии. Но нет, ничего никуда не выезжает, двери сами не открываются. Всё олдскульно: потянешь – откроется.

Если бы на руле не было эмблемы, марку я бы узнал и тут. Пара секунд на регулировки – и я чувствую крепкие объятия спортивного кресла. Подсознательно понимаю, что в любом повороте я никуда не денусь!

У виртуальной приборной панели много вариантов дизайна. Читается любой из них хорошо. На фоне «китайцев» ассортимент функций ­медиасистемы Х1 выглядит чуть ли не аскетично.

Медиасистема и приборная панель объединены в один массив, характерно развернутый к водителю. Экраны почти не бликуют.

За годы робот Getrag избавился от многих детских болячек, например, толчков. Но одна осталась – запотевание вокруг поддона картера.

Руль и прочие органы управления (если к таковым можно причислить тумблер вместо селектора коробки) расположены образцово‑показательно. А панель виртуальной «приборки» и медиасистемы развернуты в сторону водителя.

Но баварские скрепы ощущаются не везде. У приборного щитка несколько вариантов дизайна, однако предложить ретроградные приборы с янтарной подсветкой создатели не удосужились.

Были опасения, что этот Х1 окажется китайским во всех смыслах. Но потрогав в интерьере всё что можно, я понял: на материалах не экономили. Руль с приятной кожей не хочется выпускать из рук. А обивка сидений дает понять, что тело будет дышать в любую погоду. Это вам не китайская Jetta на фоне Фольксвагена: разницы в качестве между Востоком и Западом нет.

У версии M Sport сиденья-ковши с интегрированными подголовниками обтянуты красной кожей. Жаловаться на пространство на втором ряду даже в обычном Х1 не приходится. Что уж говорить про удлиненную версию!

Увеличенная база не могла не сказаться на вместимости. Второй ряд по этому показателю не уступает в просторе кроссоверу Х3. То же касается и багажника: по ощущениям он даже больше, чем у старшей модели.

Как едет?

Конечно, Х1 не для ретроградов. Силовой агрегат, как и у предыдущего поколения, развернут поперек – то есть привод по умолчанию на передние колеса. А не станет ли помехой для рафинированной управляемости длинная база?

Как бы не так! Вне зависимости от того, что под колесами, Х1 даже не пытается распрямить траекторию – ввинчиваясь в поворот любого радиуса и рождая опасное чувство неработающих законов физики. Электрический усилитель руля точно знает, как и сколько тяжести передать на руки водителя, даря правильную обратную связь. А увеличенная длина дает больше стабильности на прямой автостраде.

Отрадно, что Х1 приятен и вне ровного покрытия. Может, он и не дарит ту стать, которая есть у нынешних крупных BMW, но порода чувствуется. Жестковатая на мелочах подвеска не пасует перед серьезными ямами и не допускает пробоев.

Конечно, пока хватает прочности шин и колес – тем более что у нынешних BMW традиционно нет запасного колеса. И это не признак конкретного рынка – так было и с машинами российской сборки.

Возможностей двухлитровой турбо-«четверки» для Х1 более чем достаточно. С покупкой ­расходников каких-то проблем нет.

Двухлитровый турбомотор В48 с наддувом TwinScroll выдает 204 силы и во всём диапазоне частоты вращения готов к свершениям. Роботизированная коробка 7DCT300 фирмы Getrag похвастать рефлексами не может. Точнее, не может в обычном режиме – переход в Sport убирает «белые пятна» в логике и скорости переключения ­передач.

БЕЗ ТОРМОЗОВ При покупке любого BMW 2024 года выпуска нужно быть готовым к проблемам с тормозами – была даже большая отзывная кампания. Не избежал сего недуга и тестовый автомобиль. Уже через несколько месяцев после покупки на пробеге 1300 км зажглась ошибка стояночного тормоза, а тормозная система перешла в сервисный режим. Перепрошивка не поможет: проблема в самом гидроблоке. Будь автомобиль на гарантии, его бы поменяли бесплатно. Но в нашем случае замена с работой обойдется в 500–600 тысяч рублей, а ожидание нового блока займет месяц-полтора. Так что если нацелились на BMW 2024 года выпуска, лучше приберечь лишние полмиллиона.

Восток-Запад

Купить сегодня новый BMW X1 – не проблема, как из Китая, так и из Европы. Машины есть в наличии и под заказ. Но в пользу машин из Старого Света тяжело найти аргументы. Мало того, что они дороже – внутри из-за меньшей колесной базы теснее. При этом разницы в качестве сборки или материалов с китайскими BMW нет.

Багажник правильной формы отделан богатым ворсом. В подполье есть большое отделение. Сложенные спинки образуют ровную площадку без ступенек.

Самые доступные европейские X1 с передним приводом, трехцилиндровым мотором и скромным оснащением обойдутся в 5,5 млн рублей. Цены на удлиненный китайский Х1 с двухлитровым мотором и полным приводом начинаются с 5,2 млн, а хорошо упакованный X1 M Sport оттуда выйдет в 6 млн рублей.

Правда, это уже территория самых дорогих и больших китайских кроссоверов. Тут в пользу BMW может сыграть только одно – если от автомобиля вы ждете именно автомобиля! В этом аспекте пока никакой Китай не может поспорить с «баварским моторным ­заводом».

BMW Х1 M25Li M Sport 2024

BMW X1

Длина / ширина / высота / база 4616 / 1845 / 1641 / 2802 мм

4616 / 1845 / 1641 / 2802 мм Снаряженная / полная масса 1690 / 2175 кг

1690 / 2175 кг Объем багажника 540/1700 л

540/1700 л Максимальная скорость 227 км/ч

227 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,7 с

7,7 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 150 кВт / 204 л. с. при 5000 об/мин; 300 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 150 кВт / 204 л. с. при 5000 об/мин; 300 Н·м при 4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 54 л

АИ-95 / 54 л Трансмиссия полный привод; Р7

Благодарим Юрия Коробейникова за предоставленный автомобиль.