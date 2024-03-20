Великолепная «семерка»: мощная, экономичная – и уже в России!

«За рулем» протестировал полноприводный BMW 740d с M‑пакетом

Дежавю! Когда в 2001 году я увидел странную «семерку» BMW Е65 авторства Криса Бэнгла, в голове мелькнула та же мысль: не может быть! Машину с таким «лицом» и со странным джойстиком вместо рядов кнопок явно ждет провал! Но Е65, на удивление, продавалась лучше, чем Мерседес S‑класса.

Сможет ли седьмая «семерка» повторить этот номер? Она тоже весьма необычна внешне и футуристична внутри. А в моих руках и вовсе интересная версия – полноприводный BMW 740d с «черным» M‑пакетом.

BMW 740d xDrive. Цена в России от 14 000 000 ₽. Дизайнер Йозеф Кабан уже приучил нас к странной сегментной оптике. Нам его творения известны по «четырехглазым» Шкодам недавнего прошлого. На BMW G70 это свое увлечение он возвел в абсолют. Лазерно-люминофорных фар больше нет: только светодиоды.

12 утраченных цилиндров

В гамме седьмой серии больше нет мотора V12: под капотом BMW 760i работает битурбомотор V8 мощностью 544 л. с. «Семьсот шестидесятая» едва не «выезжает» из четырех секунд при наборе 100 км/ч. Но и в случае с дизельным BMW 740d ворчать на динамику будут лишь пилоты Формулы‑1. Трехлитровая рядная «шестерка» почти не подает признаков жизни на холостом ходу, незаметно урча где-то там далеко под капотом. Но коснешься педали газа – и все знаки ограничения скорости твои. Это не я. Он сам! С 2000 об/мин выдает больше 600 ньютон-метров тяги.

Главное – не забыть на АЗС, что это все-таки дизель! Настолько плавно и сочно, «по-бензиновому», он работает. А наведываться на АЗС нужно не часто: даже в активном режиме укладываешься в 8 литров на сотню.

Архитектура платформы CLAR II позволяет использовать как двигатели внутреннего сгорания, так и электрическую силовую установку. Но отдача даже базового трехлитрового дизеля B57 уверяет в том, что двигатели на углеводородном топливе еще поборются.

Вторая «Клара»

Но не только за динамику любят BMW. А эту «семерку» – явно не за красивые глаза. Идеальное шасси и выверенная эргономика – вот чем еще хороша G70, построенная на платформе CLAR II, ­которая стала развитием предыдущей платформы CLAR.

Подвески те же – двойные поперечные рычаги спереди, многорычажка сзади. Но эффективность дошла до совершенства. Электронно-управляемые амортизаторы с компенсацией крена практически ликвидируют эти самые крены. Как тут не вспомнить запрещенную активную подвеску Формулы‑1!

Пятиметровый седан как по рельсам прописывает поворот любой сложности, заставляя забыть о законах физики: будто играешь в автосимулятор на самом легком уровне. Но это результат того, что инженеры с законами физики «на ты».

Как и у предыдущих поколений, есть функция управления жестами. Часть функций – таких, как трансляция матчей футбольной Бундеслиги, – в нашей стране недоступна. С недавних пор возникли проблемы с подключением к Apple CarPlay, но Android Auto пока работает.

Кристаллические декоративные вставки могут менять цвет в широчайшем диапазоне. Выглядит очень красиво, особенно в темное время. Царство тачскринов и минимум физических кнопок. Материалы и эргономика безупречны.

У виртуальной приборной панели много ­вариантов дизайна – за исключением ­классического, с круглыми циферблатами. Сенсоры панели дополнены легкой виброотдачей, как в случае блока управления светом.

Прецизионная управляемость не стала помехой комфорту: даже страшные на вид стыки проходятся незаметно. Всё растворяется в пневмобаллонах.

А также в пенных демпферах, которые за доплату можно установить в шины – в том числе ради акустического комфорта. Убаюкивающая мягкость сопровождается такой же тишиной. Как ни дави акселератор, на любой скорости в салоне тихо. Хочется больше пользоваться жестами для управления музыкой, дабы не нарушать тишину нажатиями на кнопки.

Даже в «простой» М‑версии второй ряд очень удобен. Но можно заказать машину с разделенными креслами и гигантским 30‑дюймовым экраном на потолке.

Всеми функциями пассажиры второго ряда управляют с помощью встроенных в подлокотник «смартфонов». У всех дверей электропривод – они приоткрываются после нажатия на клавиши. Но и есть и механическое дублирование, чтобы выбраться из машины: это обычные, пусть и замаскированные, дверные ручки.

Без дефлекторов

Как бы ни экспериментировали дизайнеры с интерьером, в любом BMW остается выверенное рабочее место: на поиск удобной посадки уходит пара мгновений.

Центральной консоли как таковой уже нет, но главный экран по традиции развернули к водителю. Жаль, что среди вариантов дизайна приборов нет классических шкал с янтарной подсветкой.

Впрочем, главный для «семерки» человек обычно сидит не спереди, а сзади. И даже со стандартными сиденьями, как у нашей машины, посадка там эталонная. А управлять климат-контролем или музыкой можно с помощью встроенных в дверные карты «смартфонов».

Наличие крюков для сумок – не самое важное обстоятельство для огромного седана. Но они есть. Багажник очень большой и вмещает более 500 литров.

В топовых версиях сзади могут быть установлены раздельные оттоманки и 31‑дюймовый (не опечатка!) экран на потолке. Огромный запас пространства будет в любом случае – ведь у G70 есть только длиннобазная версия. Короткой «семерки» больше нет.

А где дефлекторы вентиляции? Вместо традиционных дефлекторов – едва заметные прорези под «кристаллами» передней панели. Перекрываются они через сенсорную панельку с тактильной отдачей, а направление потока регулируется маленьким колесиком.

Очень интересно выполнен изгиб Хоффмайстера. Кажется, что задний сектор стекла безрамочный. На самом деле ­ за стеклом спрятана широченная стойка.

Очень круто сделан эффект безрамочных задних дверей. Молдинг фирменного баварского изгиба Хоффмайстера расположен на задней стойке. А треугольное окошко ловко маскирует за собой толстенную дверную рамку.

Кто не рискует

Новая седьмая серия BMW слишком революционная и не блюдет традиции. Но великими становятся только те, кто рискует. А рисковать надо, ведь прошлое поколение G11 в последний свой год капитально «слило» мерседесовскому S‑классу (продано 14 тысяч машин против 42 тысяч у Мерседеса). Нужен был контрудар. Ну а лицо, если что, можно подправить рестайлингом.

А железное нутро подправлять не нужно – автомобиль безупречен. Во всём, кроме цены. Минимум – 14 млн рублей. А за 760‑ю придется доплатить еще 10 миллионов.

Поведение «семерки» не коррелируется с ее габаритами: словно управляешь компактной «тройкой». Из индекса исчезла буква L, так как все G70 – только с большой базой (3215 мм). Это на 5 мм больше, чем у предыдущей длиннобазной G12.

Торжество технологий и идеального шасси Спорная внешность, цена

BMW 740d xDrive

Длина / ширина / высота / база 5391 / 1950 / 1544 / 3215 мм

5391 / 1950 / 1544 / 3215 мм Снаряженная / полная масса 2180 / 2895 кг

2180 / 2895 кг Объем багажника 540 л

540 л Максимальная скорость 250 км/ч

250 км/ч Разгон 0–100 км/ч 5,8 c

5,8 c Двигатель дизельный, P6, 24 клапана, 2993 см³; 210 кВт / 286 л.с. при 4000 об/мин; 650 Н·м при 2500 об/мин

дизельный, P6, 24 клапана, 2993 см³; 210 кВт / 286 л.с. при 4000 об/мин; 650 Н·м при 2500 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 74 л

ДТ / 74 л Трансмиссия полный привод; А8

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Первый седан седьмой серии (код Е23) дебютировал в 1977 году. Он стал развитием седана Е3 и унаследовал всего его двигатели. Под капотом были только рядные «шестерки». А венцом гаммы была версия 745i с турбомотором 3.2 мощностью 252 л. с. За девять лет сделали 265 029 «семерок».

Следующая седьмая серия Е32 появилась в 1986 году. Апофеозом стала модель 750i с 12‑цилиндровым двигателем мощностью 300 л. с. Это первый в мире серийный автомобиль с ксеноновыми фарами. Выпускали до 1994 года.

Е23 Е32

Новое семейство с индексом Е38 стартовало ровно 30 лет назад. Моторы были на 6, 8 или 12 цилиндров. В том числе появились дизельные 730d и 740d. Но еще больший фурор произвела модель 750hL, работающая на водородном топливе.

Первая седьмая серия XXI века Е65 шокировала странной внешностью без обилия хрома и интерьером без россыпи клавиш: это первая модель BMW с системой iDrive. Однако эта «семерка» стала самой успешной: продано 344 тысячи машин.

Е38 Е65

В 2008 году появилось пятое поколение F01. Внешность снова стала «классической». В техническом плане тоже обошлось без революций. Кроме одной – впервые на седьмой серии появились полный привод и гибридная версия.

Предпоследнее поколение «семерки» с индексом G11 дебютировало в 2015 году. Эта седьмая серия стала первой в истории с четырехцилиндровым двигателем: под капотом модификации 730i стоит двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 255 л. с. К сожалению, это поколение стало лебединой песней двигателя V12.

F01 G11

Благодарим компанию Автодом-Внуково за предоставленный для теста автомобиль.