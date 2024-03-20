Великолепная «семерка»: мощная, экономичная – и уже в России!
Дежавю! Когда в 2001 году я увидел странную «семерку» BMW Е65 авторства Криса Бэнгла, в голове мелькнула та же мысль: не может быть! Машину с таким «лицом» и со странным джойстиком вместо рядов кнопок явно ждет провал! Но Е65, на удивление, продавалась лучше, чем Мерседес S‑класса.
Сможет ли седьмая «семерка» повторить этот номер? Она тоже весьма необычна внешне и футуристична внутри. А в моих руках и вовсе интересная версия – полноприводный BMW 740d с «черным» M‑пакетом.
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12 утраченных цилиндров
В гамме седьмой серии больше нет мотора V12: под капотом BMW 760i работает битурбомотор V8 мощностью 544 л. с. «Семьсот шестидесятая» едва не «выезжает» из четырех секунд при наборе 100 км/ч. Но и в случае с дизельным BMW 740d ворчать на динамику будут лишь пилоты Формулы‑1. Трехлитровая рядная «шестерка» почти не подает признаков жизни на холостом ходу, незаметно урча где-то там далеко под капотом. Но коснешься педали газа – и все знаки ограничения скорости твои. Это не я. Он сам! С 2000 об/мин выдает больше 600 ньютон-метров тяги.
Главное – не забыть на АЗС, что это все-таки дизель! Настолько плавно и сочно, «по-бензиновому», он работает. А наведываться на АЗС нужно не часто: даже в активном режиме укладываешься в 8 литров на сотню.
Вторая «Клара»
Но не только за динамику любят BMW. А эту «семерку» – явно не за красивые глаза. Идеальное шасси и выверенная эргономика – вот чем еще хороша G70, построенная на платформе CLAR II, которая стала развитием предыдущей платформы CLAR.
Подвески те же – двойные поперечные рычаги спереди, многорычажка сзади. Но эффективность дошла до совершенства. Электронно-управляемые амортизаторы с компенсацией крена практически ликвидируют эти самые крены. Как тут не вспомнить запрещенную активную подвеску Формулы‑1!
Пятиметровый седан как по рельсам прописывает поворот любой сложности, заставляя забыть о законах физики: будто играешь в автосимулятор на самом легком уровне. Но это результат того, что инженеры с законами физики «на ты».
Прецизионная управляемость не стала помехой комфорту: даже страшные на вид стыки проходятся незаметно. Всё растворяется в пневмобаллонах.
А также в пенных демпферах, которые за доплату можно установить в шины – в том числе ради акустического комфорта. Убаюкивающая мягкость сопровождается такой же тишиной. Как ни дави акселератор, на любой скорости в салоне тихо. Хочется больше пользоваться жестами для управления музыкой, дабы не нарушать тишину нажатиями на кнопки.
Без дефлекторов
Как бы ни экспериментировали дизайнеры с интерьером, в любом BMW остается выверенное рабочее место: на поиск удобной посадки уходит пара мгновений.
Центральной консоли как таковой уже нет, но главный экран по традиции развернули к водителю. Жаль, что среди вариантов дизайна приборов нет классических шкал с янтарной подсветкой.
Впрочем, главный для «семерки» человек обычно сидит не спереди, а сзади. И даже со стандартными сиденьями, как у нашей машины, посадка там эталонная. А управлять климат-контролем или музыкой можно с помощью встроенных в дверные карты «смартфонов».
В топовых версиях сзади могут быть установлены раздельные оттоманки и 31‑дюймовый (не опечатка!) экран на потолке. Огромный запас пространства будет в любом случае – ведь у G70 есть только длиннобазная версия. Короткой «семерки» больше нет.
А где дефлекторы вентиляции? Вместо традиционных дефлекторов – едва заметные прорези под «кристаллами» передней панели. Перекрываются они через сенсорную панельку с тактильной отдачей, а направление потока регулируется маленьким колесиком.
Очень круто сделан эффект безрамочных задних дверей. Молдинг фирменного баварского изгиба Хоффмайстера расположен на задней стойке. А треугольное окошко ловко маскирует за собой толстенную дверную рамку.
Кто не рискует
Новая седьмая серия BMW слишком революционная и не блюдет традиции. Но великими становятся только те, кто рискует. А рисковать надо, ведь прошлое поколение G11 в последний свой год капитально «слило» мерседесовскому S‑классу (продано 14 тысяч машин против 42 тысяч у Мерседеса). Нужен был контрудар. Ну а лицо, если что, можно подправить рестайлингом.
А железное нутро подправлять не нужно – автомобиль безупречен. Во всём, кроме цены. Минимум – 14 млн рублей. А за 760‑ю придется доплатить еще 10 миллионов.
BMW 740d xDrive
- Длина / ширина / высота / база 5391 / 1950 / 1544 / 3215 мм
- Снаряженная / полная масса 2180 / 2895 кг
- Объем багажника 540 л
- Максимальная скорость 250 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 5,8 c
- Двигатель дизельный, P6, 24 клапана, 2993 см³; 210 кВт / 286 л.с. при 4000 об/мин; 650 Н·м при 2500 об/мин
- Топливо / запас топлива ДТ / 74 л
- Трансмиссия полный привод; А8
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Первый седан седьмой серии (код Е23) дебютировал в 1977 году. Он стал развитием седана Е3 и унаследовал всего его двигатели. Под капотом были только рядные «шестерки». А венцом гаммы была версия 745i с турбомотором 3.2 мощностью 252 л. с. За девять лет сделали 265 029 «семерок».
Следующая седьмая серия Е32 появилась в 1986 году. Апофеозом стала модель 750i с 12‑цилиндровым двигателем мощностью 300 л. с. Это первый в мире серийный автомобиль с ксеноновыми фарами. Выпускали до 1994 года.
Новое семейство с индексом Е38 стартовало ровно 30 лет назад. Моторы были на 6, 8 или 12 цилиндров. В том числе появились дизельные 730d и 740d. Но еще больший фурор произвела модель 750hL, работающая на водородном топливе.
Первая седьмая серия XXI века Е65 шокировала странной внешностью без обилия хрома и интерьером без россыпи клавиш: это первая модель BMW с системой iDrive. Однако эта «семерка» стала самой успешной: продано 344 тысячи машин.
В 2008 году появилось пятое поколение F01. Внешность снова стала «классической». В техническом плане тоже обошлось без революций. Кроме одной – впервые на седьмой серии появились полный привод и гибридная версия.
Предпоследнее поколение «семерки» с индексом G11 дебютировало в 2015 году. Эта седьмая серия стала первой в истории с четырехцилиндровым двигателем: под капотом модификации 730i стоит двухлитровая турбо-«четверка» мощностью 255 л. с. К сожалению, это поколение стало лебединой песней двигателя V12.
Благодарим компанию Автодом-Внуково за предоставленный для теста автомобиль.
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