При какой температуре совпадут показания по Цельсию и по Фаренгейту?

«За рулем» напомнил, как соотносятся градусники у нас и в США

В американском автомобиле термометр показывает забортную температуру в градусах по шкале Фаренгейта, а в таком же европейском – по шкале Цельсия. При какой температуре оба термометра покажут одинаковые значения? Да и возможно ли такое?

Угадать ответ сложно: это и не 0, и не 100 градусов. Проще влезть в справочник и найти формулу для перевода одних показаний в другие. Она выглядит так: «Фаренгейт» = («Цельсий» × 9/5) + 32. А теперь решаем простенькое уравнение, подставив вместо цельсиев и фаренгейтов икс. Получится Х = 9/5Х + 32. Отсюда Х = –40! Таким образом, если показания и совпадут, то лишь при очень сильном морозе.

Кстати, формула может пригодиться и скучающим авиапассажирам, с тоской наблюдающим за показаниями забортной температуры на внутрисалонном мониторе. Это как раз тот случай, когда за бортом именно такая холодрыга, которую как ни измеряй, получится одно и то же!

Приоритет относительных величин над абсолютными в формуле длины окружности доказан тут.