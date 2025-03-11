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Известная гонщица Ирина Сидоркова высоко оценила производство моторных масел G-Energy в Омске

Накануне нового гоночного сезона победительница этапов чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам, пилот программы G-Drive SMP Racing посетила Омский завод смазочных материалов «Газпром нефти».

Во время предсезонных тестов чемпионка активно тренируется на трассе и занимается подготовкой автомобиля вместе с инженерами, техниками и разработчиками расходных материалов. Спортсменка выступает на прототипе мощностью свыше 550 лошадиных сил. Для защиты высокофорсированного двигателя машины команда использует моторные масла G-Energy.

На производстве Ирина Сидоркова ознакомилась с тем, как происходит разработка рецептур и упаковка в удобные для заливки канистры. Спортсменка также посетила лабораторию и увидела, как проводят высокоточный контроль качества, который сопровождает каждую стадию производства – от получения сырья и компонентов до доставки со склада потребителям. Чемпионка обсудила с экспертами ключевые технологии, лежащие в основе производства продукции, и приняла участие в проведении испытаний на соответствие нормам вязкости, вспенивания и застывания.


«На каждой гонке мы наблюдаем работу моторных масел G-Energy, а теперь смогли увидеть, как их производят. Уровень технологий, оснащенность, компетенции специалистов действительно впечатляют. Но самое важное – становится очевидно, за счет чего обеспечивается такое стабильно высокое качество и надежность премиальных моторных масел «Газпром нефти». И гоночная трасса это только подтверждает», – поделилась Ирина Сидоркова.

Моторные масла G-Energy адаптированы для различных типов двигателей и условий эксплуатации и подходят как для гоночных болидов, так и для гражданских автомобилей. Продукты испытаны в международных ралли-рейдах, дрифте, кольцевых гонках, марафонах на выносливость, а также Кубке G-Drive SMP F4, где техника проходит настоящую проверку на выносливость в экстремальных условиях.

Автогонщица приезжала в Омск на Фестиваль цифрового спорта, который состоялся на G-Drive Арене 8 марта, где представила российский гоночный болид – BR03. По пути на фестиваль гонщица заехала на АЗС сети «Газпромнефть», чтобы заправить автомобиль топливом G-Drive, на котором выступают участники ведущих российских гоночных серий.

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Количество просмотров 6
11.03.2025 
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