Почему реле бьет током? Научное объяснение

«За рулем» напомнил о возникновении самоиндукции при работе реле

От аккумуляторной батареи вас током не стукнет: можете смело хвататься за ее полюсные выводы. А вот от безобидного автомобильного реле – запросто. Стоит дотронуться до его вывода, соединенного с выключателем, в момент отключения нагрузки, как палец придется отдернуть: бьет!

Тот же эффект будет и со звуковым электромагнитным сигналом. А почему?

Дело в том, что, по сути, обмотка реле – это родственница катушки зажигания. При размыкании цепи исчезающее магнитное поле порождает всплеск напряжения, величина которого во много раз превосходит напряжение источника.

Это явление называют самоиндукцией. Для зажигания оно жизненно необходимо, а вот в реле только мешает: могут обгорать контакты выключателей. Поэтому во многих современных реле обмотка изначально зашунтирована диодом. От них вас уже не ударит током.

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