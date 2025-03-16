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Почему реле бьет током? Научное объяснение

«За рулем» напомнил о возникновении самоиндукции при работе реле

От аккумуляторной батареи вас током не стукнет: можете смело хвататься за ее полюсные выводы. А вот от безобидного автомобильного реле – запросто. Стоит дотронуться до его вывода, соединенного с выключателем, в момент отключения нагрузки, как палец придется отдернуть: бьет!

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Тот же эффект будет и со звуковым электромагнитным сигналом. А почему?

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Дело в том, что, по сути, обмотка реле – это родственница катушки зажигания. При размыкании цепи исчезающее магнитное поле порождает всплеск напряжения, величина которого во много раз превосходит напряжение источника.

Это явление называют самоиндукцией. Для зажигания оно жизненно необходимо, а вот в реле только мешает: могут обгорать контакты выключателей. Поэтому во многих современных реле обмотка изначально зашунтирована диодом. От них вас уже не ударит током.

  • О том, для каких целей в машинах устанавливают вторую АКБ, рассказано тут.

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«За рулем»
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 15
16.03.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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