БМВ в хорошем состоянии за 800 тысяч? Это реально!

Эксперт Виноградов рассказал, как купить BMW дешевле новой Лады Гранты

Что такое 800 тысяч рублей? Сегодня на эти деньги из новых автомобилей можно купить только Ладу Гранту в самой бедной, во всех смыслах этого слова, комплектации. Но на вторичном рынке ситуация иная.

Можно ли с этой суммой рассчитывать на премиальный бренд? Да, но если не хочется иметь дело с экземпляром, которому пошел третий десяток лет, то выбирать нужно из младших моделей. И такие в продаже есть. Например, стоит присмотреться к BMW.

BMW 1-й серии

Даже у самого недорогого BMW 1-й серии качество лакокрасочного покрытия очень высокое. Даже в солидном возрасте автомобиль сохраняет остатки лоска.

За 800 тысяч рублей можно подыскать рестайлинговую BMW первой серии (E87) 2010-2011 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет двигатель N43 объемом 1,6 литра. Первым делом у него нужно проверить работоспособность форсунок и ТНВД (это двигатель с непосредственным впрыском топлива).

Шансов найти за эти деньги BMW с двухлитровым двигателем N46 (118i или 120i) меньше, но они есть. Слабые места у версий этого двигателя общие.

Нужно проверить как двигатель работает на переходных режимах. Нередко появляются провалы из-за неисправности системы Valvetronic. Чаще всего виноват моторчик сервопривода.

Интерьер BMW 1-й серии сделан из относительно недорогих материалов. Тем не менее, их стойкость к истиранию неплохая.

Обязательно проверьте затяжку болта натяжителя цепи ГРМ. В противном случае через него может уйти много масла. Учитывая, что щупа у двигателя нет, а датчик уровня масла обновляется не сразу, можно легко получить задиры цилиндров из-за отсутствия смазки.

Автоматическая коробка ZF нуждается в обязательной диагностике – нередко выходят из строя соленоиды управления. Автомат GM надежнее.

Ходовая часть, унифицированная с BMW 3-й серии (Е90), на легкой «единичке» служит долго.

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