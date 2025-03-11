Надежный корейский вэн от 750 тысяч рублей — почему так дешево?
Kia Venga – компактвэн длиной 4075 мм – создан сугубо для Европы. Для России его выпускали в Калининграде из словацких машинокомплектов – получилась привлекательная цена.
При рестайлинге в 2015 году Венгу слегка освежили снаружи и внутри, а гидроавтомат заменили более современным.
Достоинства
- Надежная машина.
- Изученные агрегаты.
Недостатки
- Посредственная управляемость.
- Есть вопросы к защите от коррозии.
Моторы
На большинстве машин служит старый знакомый мотор G4FC 1.6 (125 л. с.), тот же, что на Rio и Солярисах. Полностью алюминиевый, распределенный впрыск, фазорегуляторы на впуске и выпуске, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Приемлет бензин АИ‑92.
Недостаток – склонность к образованию задиров на стенках цилиндров. Причин несколько – помимо проникновения в мотор керамической крошки из разрушающегося нейтрализатора, это и грязное масло, и нагрузки без прогрева. Некачественное масло проблему усугубляет.
Несмотря на это, двигатель надежен и служит 300–400 тысяч км. Цепь ГРМ при спокойной манере вождения ходит 200 тысяч км. На этом же отрезке полезна дефектовка поршневой группы с заменой поршневых колец, а также замена маслосъемных колпачков – это замедлит развитие масложора. Каждые 90–100 тысяч км необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.
То, что мотор «одноразовый» и не подлежит капремонту – миф. Конструкция позволяет заменять гильзы. Фазорегуляторы шумные, но достаточно живучие. Учащенная замена масла – каждые 7–10 тысяч км – продлевает жизнь и им, и поршневой группе.
Младший G4FA 1.4 (90 л. с.) схож по конструкции, ресурсу и набору болячек. Сочетается только с МКП.
Коробки передач
Все коробки передач также хорошо изучены. Две трети автомобилей Kia Venga на вторичке – с гидроавтоматами.
До середины 2015 года применяли четырехступенчатый автомат A4CF1, знакомый нам по Гетцу и раннему Солярису. Родственен коробке Mitsubishi F4A42 и очень вынослив. До 200 тысяч км выдерживает даже без замены масла (завод ее необходимой не считает). Конечно, масло все-таки лучше менять, оптимальный интервал – 60–80 тысяч км.
Шестиступенчатый автомат A6GF1 более требователен к чистоте рабочей жидкости – иначе страдает гидроблок. Проблемным тоже не считается и часто служит 200 тысяч км до первой переборки, когда назревает замена изношенных фрикционов, прокладок и втулок.
У механической коробки M5CF1 слабоваты подшипники, дифференциал, синхронизаторы, иногда ремонт нужен после 150 тысяч км. Правда, он несложен и недорог. Замена масла каждые 50–60 тысяч позволяет его существенно оттянуть.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска жесткая и тряская, а на высоких скоростях довольно нервная – как у раннего Соляриса. Опорные подшипники, шаровые опоры и передние амортизаторы не всегда доживают до 80–100 тысяч км. А вот рулевой механизм стойкий, выдерживает 150 тысяч км.
- Слабых мест в конструкции немного. Отмечают закисающий привод трапеции стеклоочистителей да отказы по электрической части.
- Кромка крыши, передние стойки и дверь багажника подвержены коррозии, стартует она обычно со вспучивания краски.
Euro NCAP: 2010 – пять звезд. Водитель/пассажир — 89%, ребенок — 85%, пешеход — 64%, системы содействия безопасности — 71%.
Самое массовое предложение на вторичке: Venga 1.6 АКП
Оптимальный выбор: любой вариант
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