Подвеска неубиваемая, кузов не ржавеет, багажник большой... – но вопросы все же есть

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах компактвэна Opel Zafira B (2006–2014)

Opel Zafira B (2006–2014 г.в.) – компактвэн на пять или семь мест. Построен на шасси Астры поколения H, набор главных агрегатов схожий. По инженерии отличий мало – та же простая и практичная конструкция.

С 2009 года выпускали в России, до того – польская и немецкая сборка. В 2011‑м при выходе новой Зафиры старую переименовали в Zafira Family и выпускали еще три года – спрос был хороший.

Opel Zafira B –интересная машина по приятным ценам, но удачный дуэт мотор-коробка придется поискать.

Достоинства

Очень жизнестойкая машина.

Ржавеет медленно и неохотно.

Недорога в содержании.

Просторный салон.

Возможности трансформации салона широкие. Второй и третий ряд легко сложить или вовсе демонтировать, что обеспечивает огромное пространство для грузов. У пятиместной версии багажник на 540 л.

Недостатки

Вопросы к обзорности и эргономике.

Робот EasyTronic.

Моторы

Подавляющее большинство машин – с благополучными атмосферниками Z16XER 1.6 (115 л. с.) и Z18XER 1.8 (140 л. с.). Чугунный блок, распределенный впрыск, ременный привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Основные слабости живут снаружи: термостат и водомасляный теплообменник. Со 150–180 тысяч км нарастает масложор – производят переборку с заменой колец, колпачков, прокладок и чисткой всего, что можно почистить. Затем моторы ходят еще столько же. Разрешен АИ‑92, но постоянное применение 95‑го продлевает жизнь.

Прочие двигатели встречаются у нас редко.

Атмосферник Z22YH 2.2 (150 л. с.) – алюминиевый блок с чугунными гильзами, прямой впрыск, привод ГРМ из двух цепей. Износ натяжителя – самая острая проблема, на втором месте – капризы топливной системы. Ресурс 250–300 тысяч км.

Дизели 1.7 (110, 125 л. с.) и 1.9 (120, 150 л. с.) – чугунные агрегаты «старой школы», надежные и с ресурсом за 400 тысяч км. Мощность зависит от поколения – на ранних Зафирах стояли еще восьмиклапанники. Недомогания у дизелей в основном возрастные, проявляются ближе к 200 тысячам.

Коробки передач

Все моторы 1.6 и половина 1.8 сочетаются с неудачной механической коробкой F17. Быстрый износ подшипника вторичного вала приводит к повреждениям и вала, и корпуса, и дифференциала, который сам по себе довольно хилый. Темпы деградации зависят от драйверских амбиций водителя.

Проблема подшипника присуща и более крепкой коробке М32, что дружит с мотором 2.2 и дизелем 1.9. Ее постоянно модернизировали, поздние варианты значительно надежнее. В любом случае в этих механических коробках желательно менять масло хотя бы каждые 50 тысяч км.

Гидроавтоматы есть только в сочетании с бензиновым мотором 2.2 и дизелем. У первого это архаичный и неприхотливый четырехступенчатый агрегат Aisin AW50–40LN, выдерживающий 400 тысяч км. У второго – шестиступенчатый Aisin TF‑80SC: уязвимый гидроблок, засоряющийся теплообменник, ресурс около 300 тысяч км.

Однодисковый робот EasyTronic создан из F17 – к ее недостаткам добавляются сбои электроники, низкий ресурс сцепления и актуаторов, и просто дерганая работа. Служит 250 тысяч км, но постоянно хандрит.

Эксплуатационные болячки

Подвеска из числа неубиваемых, все элементы способны на 150 тысяч км, кроме стоек и втулок стабилизатора, а также задних сайлентблоков, если машину постоянно грузить по полной. А допустимую нагрузку 640 кг на Зафире часто превышают – влезает же больше!

В рулевом управлении слабы наконечники тяг и насос электрогидроусилителя – перегревы предупреждает замена масла с интервалом 30–40 тысяч км.

Из мелких системных поломок: отказывают замки дверей, перетирается проводка в гофрах, закисают и выдают ошибки кислородные датчики на нейтрализаторе.

Замена лампочек ближнего света – проверка терпения и гибкости рук.

Euro NCAP: 2005 – пять звезд

Самое массовое предложение на вторичке: Zafira 1.8 EasyTronic

Оптимальный выбор: Zafira 1.6 МКП или 1.9D АКП

За те же деньги: Kia Ceed, Nissan Note, Renault Scenic, Skoda Roomster

«За рулем» можно читать в Viber