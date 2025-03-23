Крутая фишка лимузина Сталина — вы удивитесь!

«За рулем» напомнил, как открывали окно в бронированном ЗИС-115

Пользоваться опускным стеклом массой 40 кг и толщиной 75 мм непросто. Поэтому на бронированном ЗИС‑115, выпускавшемся в послевоенные годы для высших эшелонов власти, инженеры применили гидропривод, пользование которым напоминало работу с рычажным домкратом.

Интерьер ЗИС‑115

Для поднятия стекла следовало десяток раз нажать на торчащий из двери рычажок: с каждым нажатием стекло ползло вверх. Опускать его было проще: достаточно было поворотом расположенной рядом рукоятки открыть клапан гидросистемы. Массивное стекло сползало вниз под собственной тяжестью.

ЗИС‑115

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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О том, как создавали роскошный «членовоз» ЗИЛ‑114, рассказано здесь.