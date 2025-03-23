Крутая фишка лимузина Сталина — вы удивитесь!

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«За рулем» напомнил, как открывали окно в бронированном ЗИС-115

Пользоваться опускным стеклом массой 40 кг и толщиной 75 мм непросто. Поэтому на бронированном ЗИС115, выпускавшемся в послевоенные годы для высших эшелонов власти, инженеры применили гидропривод, пользование которым напоминало работу с рычажным домкратом.

Интерьер ЗИС‑115
Интерьер ЗИС‑115
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Для поднятия стекла следовало десяток раз нажать на торчащий из двери рычажок: с каждым нажатием стекло ползло вверх. Опускать его было проще: достаточно было поворотом расположенной рядом рукоятки открыть клапан гидросистемы. Массивное стекло сползало вниз под собственной тяжестью.

ЗИС‑115
ЗИС‑115

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, как создавали роскошный «членовоз» ЗИЛ‑114, рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 38
23.03.2025 
Фото:Wikimedia
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