Тайфун, Титан, Дрок — секреты машин для спецназа и десанта

Эксперт Крючков рассказал о броневиках с независимой подвеской семейства К-4386

В ходе эволюции бронеавтомобили на узлах и агрегатах КАМАЗа разделились на две линейки.

Первая, на слуху: К-53949 Феникс, санитарная Линза, З-СТС Ахмат. Сейчас их объединяет рамная конструкция и широкая унификация с грузовиками из Набережных Челнов: неразрезные мосты, рессорная подвеска.

Вторую линейку броневиков изначально проектировали под специфические требования ВДВ к габаритам, массе, авиатранспортабельности, возможности десантирования парашютным способом, доставке вертолетом как в грузовом отсеке, так и на внешней подвеске. О них и пойдет речь.

Независимая подвеска и несущий кузов

Главное отличие модификаций на базе К-4386, а именно такое обозначение носит семейство, – отсутствие рамы. В основе автомобилей лежит жесткий несущий бронекорпус с V-образным днищем.

К-4386 Тайфун-ВДВ. Максимальная скорость бронеавтомобиля – не менее 100 км/ч. Запас хода – 800 км.

Другие объединяющие конструктивные особенности:

капотные компоновки,

колесные формулы 4×4,

низкие центры масс,

независимые пружинные подвески,

рядные 6,7-литровые турбодизели КАМАЗ-610.10 мощностью 350 л.с.,

механические 9-ступенчатые коробки передач,

двухступенчатые раздаточные коробки с блокировками межосевого дифференциала,

полная масса порядка 14-15 тонн.

Защитные свойства обеспечивают стойкость к осколкам и пулям калибра до 12,7 мм (пулемет Корд). Умение противостоять минам, гранатам и самодельным взрывным устройствам оценивается в 6 кг в тротиловом эквиваленте и под колесом, и под днищем. Это приблизительно соответствует 3 классу баллистической защиты по натовскому стандарту STANAG 4569 и классу 2а и 2б противоминной защиты.

А теперь перейдем к модификациям.

Транспорт десанта

К-4386 ЗАСН-Д больше известен как ТАЙФУН-ВДВ и состоит на вооружении крылатой пехоты. Используется для широкого круга задач: перевозки личного состава и грузов, огневой поддержки подразделений ВДВ и сил специальных операций.

Габаритные размеры К-4386 ЗАСН-Д – 6000×2544×2849 мм. Дорожный просвет – 420 мм. Полная масса – не более 15 тонн.

Вместимость – 7 военнослужащих. Экипаж состоит из командира, водителя, наводчика-оператора. Плюс четыре десантника: стрелок, пулеметчик, гранатометчик, снайпер.

Вооружение сконцентрировано в расположенном на крыше дистанционно-управляемом боевом модуле 32В01 Спица. В его составе:

30 мм автоматическая скорострельная пушка 2А42 с боекомплектом 300 выстрелов (200 осколочно-фугасно-зажигательных, 100 бронебойно-трассирующих),

7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 1000 патронов,

гранатометы для дистанционной установки дымовой завесы.

Модуль комплектуют двухплоскостным стабилизатором вооружения и баллистическим вычислителем. Прицел – многоканальный, с тепловизором и лазерным дальномером.

Боевой пикап спецопераций

ЗА-СпН-С, который еще называют Титаном, – это дальнейшее развитие платформы К-4386. Многоцелевой бронеавтомобиль ориентирован на силы специальных операций ССО и представляет собой боевой пикап.

Пикап ЗА-СпН с пулеметно-пушечным модулем. Способен перевозить 1,45 тонны груза. Габаритные размеры бронеавтомобиля – 6280×2550×2852 мм.

Вместимость ЗА-СпН-С – 5 военнослужащих, плюс кузов для грузов. Вооружение может быть достаточно разнообразным.

Одна из версий оснащается уже упомянутым пулеметно-пушечным модулем Спица, который можно дополнить парой протвотанковых ракетных установок Конкурс или Корнет.

Есть модификация ЗА-СпН-С/ОПУ с опорно-поворотным кольцом для монтажа пулемета калибром 7,62 или 12,7 мм, защитных бронеэкранов и пуленепробиваемых стекол. Грузовой отсек пригоден для перевозки дополнительного боекомплекта или, скажем, миномета калибром 82 или 120 мм.

Бронеавтомобиль разведки

На базе К-4386 создана машина технической разведки МТР-К. Собственное вооружение бронеавтомобиля – 12,7-мм пулемет Корд, смонтированный в небольшой коробчатой башенке из бронещитков и пуленепробиваемых стекол.

К-4386 МТР-К. Снаряженная масса – 12 510 кг, полная – 14 500 кг. Максимальная скорость – 100 км/ч. Запас хода – 1000 км.

Но основная задача этой модификации вовсе не огневая поддержка. Колесный МТР-К спроектирован для нужд формирований материально-технического обеспечения войск. А если проще, для поиска и эвакуации поврежденных (неисправных) образцов военной техники, доставки материальных средств в места ведения боевых действий.

На борту бронеавтомобиля – экипаж из пяти человек и спецоборудование: приборы наблюдения, связи, навигации, технической разведки. Плюс наземные и воздушные робототехнические комплексы (БПЛА самолетного и/или коптерного типа) для обнаружения и последующего обследования объектов.

Миномет для штурмов

Самоходный миномет 2С41 Дрок разработан для штурмовых подразделений ВДВ, но может использоваться и сухопутными войсками. Экипаж – 4 человека. Он прошел опытную эксплуатацию, в том числе и в зоне СВО, после чего в конструкцию были внесены необходимые изменения.

Кочующий миномет 2С41 Дрок на шасси К-4386. Поражает цели на расстоянии до 6 километров, что в 1,5 раза дальше, чем максимальная дальность распространенного носимого миномета 2Б14 Поднос.

Дрок несет на борту дистанционно-управляемый модуль с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Бронеавтомобиль комплектуют средствами оптико-электронного противодействия с системой обнаружения лазерного облучения, носимым 82-мм минометом 2Б24 и комплексом кругового видеонаблюдения.

Вспомогательное вооружение 2С41 Дрок – дистанционно-управляемый пулемет 7,62 мм с оптико-электронным прицелом. Боекомплект – 500 патронов.

Главный же калибр боевой машины – 82-мм гладкоствольный полуавтоматический миномет 2Б27. Угол его вертикального наведения 45-85 градусов, горизонтального – от -35 до +35 градусов. Дальность, на которой он способен поражать цели, составляет от 100 до 6000 метров, скорострельность – до 15 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект – до 64 мин.

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