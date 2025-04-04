Эта дорогая штука сломается первой, если не менять масло в АКП

«За рулем» разобрал 8-ступенчатый автомат Aisin для Toyota, Volkswagen, Volvo и Peugeot

В новом номере журнала «За рулем» Илья Хлебушкин разбирает на составные части гидромеханический 8-ступенчатый автомат Aisin AWF8G30, который с 2017 года под различными индексами ставится на самые разные автомобили: тут и Volvo, и Opel, и пара Peugeot с Citroen, и продукция Volkswagen Group, и, конечно, Toyota с Lexus.

Гидроблок автомата Aisin AWF8G30

Эксперт рассказывает, что автомат сконструирован по распространенной двухредукторной схеме Лепеллетье. То есть состоит из последовательно расположенных обычного планетарного механизма и планетарного механизма Равиньо с двумя солнечными шестернями. Редукторная часть коробки неприхотлива и практически вечна, да и в целом ресурс этого автомата составляет более 300 тысяч км. Но проблемы с ним все же есть – и о них следует знать.

Комментарий эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Если не обслуживать коробку хотя бы раз в 50–60 тысяч км, первым пострадает дорогой гидроблок, забивающийся продуктами износа фрикционов. При слишком активной езде изнашивается даже многодисковая блокировка гидротрансформатора, фрикционная взвесь от которой попадает в гидроблок и в первую очередь загрязняет соленоиды. В незапущенных случаях обычно достаточно замены масла и промывки гидроблока.

Обновление масла производится путем двойной частичной замены или полной замены, которую самостоятельно, без опыта и знания нюансов, лучше не производить. Фильтр тонкой очистки с фетровой «гармошкой» мембраны крепится прямиком к масляному насосу внутри автомата. Так что меняется он только при полной разборке агрегата.

Для слива отработки нужно вывернуть сначала пробку, а затем пластиковую трубку-дозатор. А еще по прозрачности масла, вытекающего через эту переливную трубку при прогреве выше 45°С, оценивают его состояние.

Но главная проблема, настоящая «ахиллесова пята», единственная, но весьма значимая – не в этом...

Как устроен один из самых надежных и долговечных современных классических автоматов, на что следует обратить внимание при его эксплуатации и обслуживании, а также в какой момент он все же может подвести и как этого избежать?

Всё о 8-ступенчатом автомате Aisin – в апрельском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Ахиллесов подшипник» из журнала «За рулем» № 04 за 2025 год.