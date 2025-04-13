Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы

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«За рулем» описал особенности грунтоуплотняющей машины ударного действия Д‑390

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При строительстве водохранилищ, каналов или аэродромов необходимо утрамбовывать грунт. Любопытным решением проблемы стала грунтоуплотняющая машина ударного действия Д390, работавшая в послевоенное время во многих республиках СССР.

В ее основе – стальное колесо диаметром свыше двух метров, в пазах которого скользят три падающих груза. Грузы поднимались в верхнюю точку катящегося колеса, после чего падали на грунт, уплотняя его. Механизм мог работать при ходе назад и вперед. Перемещал машину гусеничный трактор.

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Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 17
13.04.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
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