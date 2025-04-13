Как этот монстр помогал при строительстве аэродромов? Очень интересный принцип работы
«За рулем» описал особенности грунтоуплотняющей машины ударного действия Д‑390
При строительстве водохранилищ, каналов или аэродромов необходимо утрамбовывать грунт. Любопытным решением проблемы стала грунтоуплотняющая машина ударного действия Д‑390, работавшая в послевоенное время во многих республиках СССР.
В ее основе – стальное колесо диаметром свыше двух метров, в пазах которого скользят три падающих груза. Грузы поднимались в верхнюю точку катящегося колеса, после чего падали на грунт, уплотняя его. Механизм мог работать при ходе назад и вперед. Перемещал машину гусеничный трактор.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
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Фото:Из архива «За рулем»
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13.04.2025
Фото:Из архива «За рулем»
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