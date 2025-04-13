Автомобили мечты – советский против американского

Эксперт Канунников сравнил уникальные машины 1950-годов: ЗИС-112 и GM Le Sabre

Как ни удивительно, но в самом начале 1950-х годов в СССР и в США появились два неординарных, очень разных, но во многом и очень похожих автомобиля.

Почему ЗИС-112 прозвали Циклопом

1 сентября 1952 года в жизни Завода имени Сталина, а в известной мере и страны, произошло важное событие. Автомобиль, который сделали к этому дню в Москве, не планировали к серийному производству и вообще построили в единственном экземпляре. Его не показывали на выставках – ни на внутренних, ни тем более на международных. Но в истории нашего автопрома и автоспорта он оставил заметный и очень яркий след.

Двухместный спортивный ЗИС-112 был нарисован художником завода Валентином Ростковым. Выглядел он пришельцем из другого фантастического мира. Очень длинная машина вызывала ассоциации с торпедой или ракетой. Необычно выглядела и задняя часть с «плавниками» крыльев и мощным хромированным бампером.

Спортивный ЗИС-112 1952 года.

Еще необычней машина смотрелась «с лица»: суженный капот венчала единственная фара. Заводские остряки, разумеется, тут же прозвали ЗИС-112 «циклопом».

Удивительная машина была не похожа ни на один автомобиль… И, все-таки, некоторыми чертами напоминала заокеанскую машину, о которой в Союзе тогда мало кто знал.

Аэрокосмический GM Le Sabre

За десять месяцев до первого выезда из цеха ЗИС-112 на другом конце света – в США открылась автомобильная выставка Motorama. Звездой экспозиции концерна General Motors стал удивительный сенсационный концепт-кар GM Le Sabre. Умопомрачительный родстер создал знаменитый американский дизайнер Харли Эрл, вдохновленный истребителем времен войны F-86 Le Sabre. Именно этот автомобиль, считают родоначальником так называемого аэрокосмического дизайна 1950-х годов.

GM Le Sabre – американский dream car 1951 года.

Общие черты и дизайнерские фантазии советской и американской машины сразу бросаются в глаза. Стилистически похожи и общие линии кузова, и «мускулы» задних крыльев, увенчанных килями-плавниками. У американской машины, правда, куда более высокими и изломанными. Похожи автомобили и с лица – широченные крылья и сужающиеся к передку капоты. Только у Le Sabre спереди не одна, как у «циклопа», а две сближенные, закрывающиеся щитком фары.

У Le Sabre две сближенные фары закрывались шторкой.

Понятно, что увидеть американский GM Le Sabre живьем ни Валентин Ростков, ни другие создатели ЗИС-112 не могли. Максимум, где они могли взглянуть на американскую машину – фото в каком-нибудь западном журнале. Но так или иначе, главное даже не в копировании неких заокеанских стилистических мотивов (даже если это копирование и было), а как это ни странно звучит – в некой общей философии американского и советского автомобиля.

Советский автомобиль мечты

Концепт GM Le Sabre в США называли dream car – автомобилем мечты. Эффектный, отчасти даже эпатажный родстер для американцев символизировал окончательной переход к новой послевоенной жизни. И жизнь эта, как демонстрировали на выставке Motorama автомобильные концерны, будет гораздо богаче, ярче и интересней, чем предвоенная.

Примерно так же старались мыслить тогда и советские люди, пережившие страшную войну и с огромными усилиями, но и с надеждами на будущее налаживающие мирную жизнь. И автомобили тоже стали немаловажной ее составляющей.

А ведь ЗИС-112 строили не для яркого выставочного стенда, а по сути – по госзаказу! Уже в 1949 году руководитель недавно созданного министерства автомобильной промышленности Степан Акопов подписал приказ, предписывающий заводам ЗИС, ГАЗ и МЗМА заняться гоночными автомобили.

Родстер ЗИС-112, построенный на шасси лимузина, отличала очень длинная корма.

Конечно, сражаться с западными командами на гонках Гран При или в 24-часовом марафоне в Ле Мане никто не планировал. Гоночные автомобили следовало использовать для ускоренных, жестких испытаний агрегатов и узлов перспективных серийных автомобилей. В общем-то, этим заводы и занимались.

Но инженеры и художники, конечно же, восприняли приказ строить спортивные автомобили творчески – как возможность делать нечто передовое, неординарное. И в этом смысле советские спортивные автомобили 1950-х годов тоже были автомобилями мечты. Пусть и с совсем иной перспективой. И к ЗИС-112 это относится в первую очередь.