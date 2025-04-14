Как проверить фонари прицепа в одиночку? Гениальное приспособление

Читатель «За рулем» придумал легкий способ проверить работу фонарей на прицепе

Проверять в одиночку электрооборудование прицепа долго и сложно, а ломается оно часто. Я изготовил приспособление, состоящее из розетки (такой же, как устанавливается на автомобиле) и небольшого аккумулятора – мотоциклетного или от источника бесперебойного питания.

Для удобства прикрепил к розетке ручку от старой дрели. Коммутацию проводов произвел так, чтобы минус подходил к клемме 3, а плюс – ко всем остальным. Цепь защитил предохранителем. Теперь, подсоединив «контрольку» к вилке прицепа, видим загорание всех секций фонарей. Если что-то не так, начинаем ремонт проводки либо заменяем лампочки.

Приспособление для контроля работоспособности электрооборудования прицепа

С. Королев, Республика Беларусь

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

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