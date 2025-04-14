#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В советскую эпоху эмблему АЗЛК носили модели Москвич; на фото – Москвич-412
14 апреля
Знак АЗЛК – кому он теперь принадлежит?
Завод «Москвич» продлил право на использование...
Mercedes-Benz
14 апреля
Mercedes-Benz перестанет выпускать две модели
Компания Mercedes-Benz заявила о прекращении...
Subaru Forester, Hongqi HS5, Geely Monjaro
14 апреля
Subaru Forester против Hongqi HS5 и Geely Monjaro — тест в цифрах
Эксперты «За рулем» подготовили справочник...

Как проверить фонари прицепа в одиночку? Гениальное приспособление

Читатель «За рулем» придумал легкий способ проверить работу фонарей на прицепе

Рекомендуем
Самый простой способ снять масляный фильтр

Проверять в одиночку электрооборудование прицепа долго и сложно, а ломается оно часто. Я изготовил приспособление, состоящее из розетки (такой же, как устанавливается на автомобиле) и небольшого аккумулятора – мотоциклетного или от источника бесперебойного питания.

Для удобства прикрепил к розетке ручку от старой дрели. Коммутацию проводов произвел так, чтобы минус подходил к клемме 3, а плюс – ко всем остальным. Цепь защитил предохранителем. Теперь, подсоединив «контрольку» к вилке прицепа, видим загорание всех секций фонарей. Если что-то не так, начинаем ремонт проводки либо заменяем лампочки.

Приспособление для контроля работоспособности электрооборудования прицепа
Приспособление для контроля работоспособности электрооборудования прицепа

С.Королев, Республика Беларусь

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Рекомендуем
Отличный способ упростить замену аккумулятора в машине

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Хороший способ держать в чистоте маслозаливную горловину двигателя вы найдете тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:С. Королев
Количество просмотров 17
14.04.2025 
Фото:С. Королев
Поделиться:
Оцените материал:
0