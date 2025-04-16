Когда можно лить в мотор минеральное масло

Минеральное и синтетика — эксперт объяснил тонкости использования моторных масел

Минеральное масло – для «пенсионеров»?

Бытует мнение, что минеральное моторное масло отлично подходит для автомобилей в возрасте или машин, ресурс двигателей которых подходит к концу. Конечно, резон присутствует: зачем тратить деньги на «убитый» двигатель. Чтобы дать оценку такому подходу, давайте узнаем, что на самом деле из себя представляет минеральное масло.

Минеральное моторное масло – характеристики и функции

Это нефть – добытая из земли и подвергнутая некоторым очисткам и обработкам. В минеральном масле может содержаться много примесей и до 1% серы, что отрицательно влияет на его свойства.

Такое масло подходит для разного рода станков: токарных, фрезерных, текстильных. Для тех агрегатов, в которых, по умолчанию, не будет резких скачков температур и экстремальных нагрузок, как в двигателе внутреннего сгорания. Это простой и дешевый смазочный материал, выполняющий свою задачу. Но он лишен важных параметров, которые необходимы для качественной и долгой эксплуатации двигателя автомобиля.

Большинство автолюбителей знают принцип действия двигателя. Это изучается в автошколе.

Все детали двигателя нуждаются в постоянной смазке, отводе тепла, защите от коррозии. Может ли минеральное масло обеспечить этим мотор? Наверное. Но ненадолго. В ходе эксплуатации происходит выгорание и окисление масла. Что мы видим в итоге, открыв пробку на клапанной крышке? Черные отложения с запахом гари, что в скором времени приведет к дорогостоящему ремонту.

Как продлить срок службы старого двигателя

Константин Ожогин, директор компании Vertex Group, производителя бренда Tamashi:

– Следует использовать синтетическое моторное масло. В отличие от минерального, синтетическое масло не просто «достают из земли». В процессе производства этот продукт проходит через большое количество обработок на молекулярном уровне.

Стоит отметить, что в масло внедряют целый ряд разного рода присадок. Они непосредственно влияют на выносливость масла в агрессивной среде, смазочные показатели, способность охлаждать трущиеся детали и противодействие окислению.

При этом большим плюсом становится то, что пробег автомобиля от одной замены масла до другой значительно увеличивается. В соответствии с нормами это 8-9 тысяч км, на практике – 10-11 тысяч км. Дополнительная пара тысяч километров некритична.

Маркировка моторных масел по SAE

На рынке вы встретите большое количество разных по маркировке масел. Для примера возьмем «5W-30». Это маркировка по SAE (Society of Automotive Engineers) — американская маркировка масел от общества автомобильных инженеров США.

В этой маркировке масла классифицируются по вязкости для упрощения подбора под конкретный двигатель. В техдокументации производитель указывает необходимый класс вязкости, а всего существует 15 классов вязкости – от 0W до 60.

Зимние масла маркируются литерой W (Winter, в переводе с английского «зима») и цифровым кодом, по которому определяется вязкость при нижней температурной границе, влияющей на предельную прокачиваемость. Варианты зимней маркировки: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Чем меньше цифра, стоящая перед буквой W, тем меньше вязкость масла при критически низкой температуре.

К летним маслам относится маркировка SАЕ 20, 30, 40, 50, 60. Чем больше цифра маркировки, тем стабильнее масло работает при высоких температурах, достигающих 150 градусов.

Всесезонные моторные масла, предназначенные для круглогодичного использования, обозначаются кодом, который включает одновременно зимнюю и летнюю маркировку. Например, SАЕ 0W-30, SAE 5W-40, SAE 20W-50 и т.п. Первая цифра показывает вязкость при критически низких температурах, а вторая – вязкость при работе во время нагрева масла до 150 градусов.

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