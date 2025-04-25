Как из старейшего аэродрома сделать новейшую трассу для дрэга

История RDRC Racepark: как в Быково появился совершенный гоночный комплекс

В дрэг-рейсинге выступают самые мощные и быстрые машины страны, поэтому к трассе и ее инфраструктуре предъявляются повышенные требования.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» пройдет в подмосковном комплексе RDRC Racepark – на его трассе можно безопасно ездить на скорости 400 км/ч. Что делает ее особенной? Сейчас расскажем.

Вы можете лично увидеть эту уникальную трассу – посетив «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Дрэг-рейсинг без дрэг-стрипов

Когда в начале 2000-х годов дрэг-рейсинг в нашей стране стал официальным видом спорта и был проведен первый чемпионат России, в Москве гонки организовывали прямо на проезжей части. Для этого перекрывалась одна из городских улиц. Во многих городах использовались взлетно-посадочные полосы действовавших или пустовавших аэродромов. Редким исключением был Красноярск, где существовал специально построенный дрэг-стрип, ставший ареной легендарных «Дрэг битв».

Первый стационарный дрэг-стрип в столичном регионе появился в Тушине на территории бывшего летного поля. Но и он был далек от тех стандартов, которые к тому моменту были приняты в США и Европе уже много лет.

Когда в 2014 году чемпионат и Кубок России впервые прошли под эгидой RDRC, в Московском регионе вообще не было дрэг-стрипа, поэтому все этапы чемпионата были выездными. Евпатория, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Элиста и даже Гродно и Минск – серия путешествовала по России и Беларуси, но везде выступала на временных аэродромных трассах.

Первые стационарные дрэг-стрипы новой волны появились в Нижнем Новгороде и Грозном, однако и они были вписаны в кольцевые гоночные трассы, что накладывало определенные ограничения и вызывало сложности.

Аэропорт Быково

Новая страница в истории российского дрэг-рейсинга была открыта в 2018 году, когда на месте старой взлетно-посадочная полосы аэродрома в Быково появился многофункциональный комплекс экстремальных видов спорта RDRC Racepark.

Первый этап RDRC в Быково прошел в 2019 году. Скромная стартовая ферма, лишь одна небольшая трибуна и административный домик, который не был обшит.

Исторически Быково – второй аэропорт в Москве. Он был создан в 1933 году, а во время Великой Отечественной войны получил взлетно-посадочную полосу из кирпича. В 1960 году полосу сделали из асфальтобетона. Впоследствии ее несколько раз удлиняли – вплоть до 2200 метров.

Когда-то из Быково летали Ан-12, Як-40 и Як-42 и даже Ту-134. А самолеты Ту-154 и Ил-76 могли садиться здесь без загрузки – для последующего ремонта. Но аэропорт всегда был самой маленькой и скромной составной частью Московского авиаузла. Со временем его со всех сторон окружил город.

В 2009 году аэропорт принял свой последний регулярный рейс и в 2011 году был официально закрыт, а здание аэровокзала снесли. Гражданский аэропорт впоследствии открыли в Жуковском, а Быково стал домом для отечественного дрэг-рейсинга.

Новая страница взлетной полосы в Быково

Место самолетов заняли самые быстрые автомобили страны. В разные годы в RCDRC Racepark проходили заезды на дистанции 1/8 мили (201 метр) и 1/4 мили (402 метра), а в рамках фестивалей – на 3/8 мили (603,5 метра) и 1/2 мили (804 метра).

Первое время в RDRC Racepark стояла одна небольшая трибуна. Зрители полностью заполняли ее и даже стояли вдоль забора по периметру паддока.

Первые гонки прошли в RDRC Racepark в конце лета 2018 года. Дебютными соревнованиями стали заезды легендарного фестиваля суперкаров Unlim 500+. Трассу начали использовать, как только появилась минимальная инфраструктура: кроме широкой асфальтированной полосы были лишь стартовый светофор и система хронометража. Даже трибуна для зрителей была временной и совсем небольшой.

С самого начала трасса получила бетонные блоки вдоль дистанции, но в зоне замедления их первое время не было.

Но уже в течение 2018 года внешний вид RDRC Racepark постоянно улучшался, а с каждым следующим годом появлялись новшества, делавшие комплекс все более комфортным и для пилотов, и для зрителей.

По ходу сезона на ферме закрепили экраны, на которые выводились результаты пилота.

Безопасность RDRC Racepark

В 2019 году на всем протяжении трассы с обеих сторон появились бетонные отбойники, которые не дают гоночным машинам в случае аварии вылететь за пределы трассы, а также башня управления гонкой с судейской комнатой.

К концу 2019 года трасса была забрендирована: ферма, блоки, флаги. Домик администрации получил обшивку.

Автоспорт невозможен без аварий, и в RDRC Racepark их тоже было немало. В том числе и на высокой скорости. Инфраструктура трассы многократно доказывала свою безопасность и эффективность: блоки успешно гасили энергию удара, а службы безопасности оперативно прибывали к разбитой машине.

Автомобиль для тушения загоревшихся автомобилей.

Так впервые в России появилась площадка, на которой можно в безопасных условиях показывать результаты мирового уровня. Это привело к появлению в России топовых автомобилей мощностью до 4500 л.с., а рекордная скорость, показанная в RDRC Racepark Дмитрием Саморуковым, составила 397,79 км/ч!

Долгое время даже продвинутую технику обслуживали в шатрах, а паддок издалека напоминал палаточный лагерь.

RDRC Racepark сегодня

В 2022 году RDRC Racepark приобрел знакомые очертания. Появилась вторая трибуна, VIP-шатер, кафе, башни на отметках 1/8 и 1/4 мили, а паддоке активно строились боксы.

RDRC Racepark оборудован всем необходимым для проведения масштабных автоспортивных и автомобильных мероприятий. Две стационарные трибуны, VIP-зона, фуд-корт, сцена, детский городок, действуют зона для дрифт-такси и большое пространство для проведения фестивалей – зрителям всегда есть чем заняться. Посетители «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» смогут сами убедиться в этом!

Сегодня RDRC Racepark — это самый совершенный и безопасный дрэг-стрип сраны. Бетонные блоки доведены по всей длине трассы и зоны торможения, в конце прямой установлена ловушка.

RDRC Racepark играет важную роль и в повышении безопасности дорожного движения, ведь на трек-дни может приехать любой желающий на совершенно стандартной гражданской машине и почувствовать себя пилотом. Более того, каждый год RDRC проводит день открытых дверей, призванный популяризировать дрэг-рейсинг и дать возможность новичкам разобраться в дисциплине. Неудивительно, что число пилотов растет год от года. На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» ожидается более 200 машин и мотоциклов!

В зоне за трибунами появился детский городок, фуд-корт, сцена, палатки с мерчем и зона фестиваля.

Съемочная площадка, школа, гараж и полигон

Но RDRC Racepark – это не только соревнования по дрэг-рейсингу. Здесь снимают сюжеты крупнейшие автомобильные медиа и блогеры, российские тюнинг-ателье испытывают свои автомобили, действует школа контраварийного вождения и дрифта «Ратата», а на протяжении нескольких лет проходило Всероссийское инженерное соревнования «Формула Студент».

В паддоке вырос целый город из боксов, причем команды продолжают строить новые и облагораживать и расширять старые.

Главным новшеством 2024 года стало появление на территории комплекса большого числа новых боксов для постоянных участников соревнований. Теперь почти все пилоты и механики могут обслуживать свои машины в комфортных условиях и между этапами не отвозить машины домой. А в межсезонье здесь можно хранить шины и запасные части.

В итоге теперь жизнь в RDRC Racepark начинает кипеть, как только сходит снег, – все начинают готовить машины, а кто-то приезжает просто приятно провести время в компании единомышленников.

Ждем вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»!

Почувствовать дух гонок, получить море эмоций от заездов сверхскоростных, красивых и громких машин, прекрасно провести время всей семьей и познакомиться с интересными людьми – все это ждет вас на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» 13 и 14 июня. Билеты уже в продаже.

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHyrRa38E

Фотографии с «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» – найдите себя (или свою машину) на фото.