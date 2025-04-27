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Этот лимузин предназначали для первых лиц России — почему он не пошел в серию?

«За рулем» рассказал о прототипе представительского ЗИЛ‑4112Р

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В начале 2000х годов частная компания Депо-ЗИЛ решила предложить свой вариант автомобиля для первых лиц страны – это был ЗИЛ4112Р. Машина имела, казалось бы, традиционные очертания, хотя, по сути, была новой.

От прежней модели 41047 остались разве что дверные ручки и капот. Длина машины сократилась на 110 мм, но база при этом выросла на 200 мм. Зиловскую «восьмерку» объемом 7,7 л модернизировали: в частности, под нее создали систему распределенного впрыска с оригинальным дроссельным узлом, изменили впускной трубопровод, установили пару электровентиляторов системы охлаждения.

ЗИЛ‑4112Р
ЗИЛ‑4112Р
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Пятиступенчатая АКП – оригинальная. Тормоза – дисковые вентилируемые, с АБС.Салон нафарширован капитально: четырехзонный климат-контроль, электроприводы оконных шторок, откидные столики, бар и так далее.

Однако энтузиазма у возможных заказчиков машина не вызвала, а потому дальше одного образца дело не пошло.

Интерьер ЗИЛ‑4112Р
Интерьер ЗИЛ‑4112Р

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Результаты сравнения советского ЗИЛ-111 с ровесниками из США и Британии приведены здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 10
27.04.2025 
Фото:
Батыру Александр
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