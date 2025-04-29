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За «антистатик» на бампере теперь штрафуют — это правда?

Глава ГАИ разъяснил законность установки на автомобиль «антистатической ленты»

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В СМИ прошла информация о новых штрафах за «антистатик». Не врут?

ВикторИ., г. Волгоград

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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– Распространяемые отдельными средствами массовой информации сведения относительно привлечения водителей к ответственности за так называемые «антистатические ленты» не соответствуют действительности.

Их установка не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому не является внесением изменения в конструкцию транспортного средства, следовательно, не требует оформления в Госавтоинспекции. Поэтому основания для привлечения водителей к ответственности отсутствуют.

  • Особенности обжалования штрафов за нарушения ПДД рассмотрены здесь.

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«За рулем»
Фото:Wikimedia и «За рулем»
Количество просмотров 17
29.04.2025 
Фото:Wikimedia и «За рулем»
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