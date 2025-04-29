За «антистатик» на бампере теперь штрафуют — это правда?
Глава ГАИ разъяснил законность установки на автомобиль «антистатической ленты»
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В СМИ прошла информация о новых штрафах за «антистатик». Не врут?
Виктор И., г. Волгоград
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Распространяемые отдельными средствами массовой информации сведения относительно привлечения водителей к ответственности за так называемые «антистатические ленты» не соответствуют действительности.
Их установка не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому не является внесением изменения в конструкцию транспортного средства, следовательно, не требует оформления в Госавтоинспекции. Поэтому основания для привлечения водителей к ответственности отсутствуют.
- Особенности обжалования штрафов за нарушения ПДД рассмотрены здесь.
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Фото:Wikimedia и «За рулем»
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29.04.2025
Фото:Wikimedia и «За рулем»
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