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Пестрая лента: как в СССР тюнинговали автомобили

«За рулем» вспомнил прием автолюбителей, позволявший выделиться на дороге

Что за «колхоз»? Как (и зачем) в СССР переделывали автомобили

Полвека назад ассортимент товаров для какого-либо автомобильного тюнинга был очень скуден. Поэтому любая новинка, даже самая бестолковая, поначалу пользовалась спросом.

Именно так многие легковушки той поры обзавелись лентами, свисающими из-под бампера до асфальта. Формально новинка предназначалась для снятия статического электричества с кузова, однако вскоре выяснилось, что особого толку от нее нет.

Тюнингованный Москвич
Тюнингованный Москвич

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Более того, многие водители начинали сигналить, принимая «антистатик» за какой-то дефект.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовали миноискатели на базе УАЗ-469?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • История тернистого пути ЗАЗ‑1102 Таврия рассказана тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 9
21.07.2024
Фото:«За рулем»
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