Пестрая лента: как в СССР тюнинговали автомобили

«За рулем» вспомнил прием автолюбителей, позволявший выделиться на дороге

Полвека назад ассортимент товаров для какого-либо автомобильного тюнинга был очень скуден. Поэтому любая новинка, даже самая бестолковая, поначалу пользовалась спросом.

Именно так многие легковушки той поры обзавелись лентами, свисающими из-под бампера до асфальта. Формально новинка предназначалась для снятия статического электричества с кузова, однако вскоре выяснилось, что особого толку от нее нет.

Тюнингованный Москвич

Более того, многие водители начинали сигналить, принимая «антистатик» за какой-то дефект.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовали миноискатели на базе УАЗ-469?

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