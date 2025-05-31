Сколько должно стоить хорошее лобовое стекло для подержанной машины
Очередной ремонт VW Caddy из парка «За рулем» обошелся в 7,5 тыс. рублей
Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 254 000 км
За 12 лет Caddy пережил уже не одно лобовое стекло. Лучше всего проявило себя стекло фирмы Lemson – оно как будто крепче других, а сколы не расходятся паутинками. Во всяком случае, прослужило оно дольше всех, да и потребовало замены лишь из-за куска льда, сброшенного коммунальщиками при чистке крыши дома.
На рынке большой выбор альтернатив по ценам от 2 до 12 тысяч рублей, но я долго не думал и взял снова стекло Lemson. Тем более что стоит оно всего 3,5 тысячи.
Установка заняла 1,5 часа и обошлась в 4 тысячи рублей.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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31.05.2025
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy 2008/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
Недостатки:
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Комментарий:
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).
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