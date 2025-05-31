Сколько должно стоить хорошее лобовое стекло для подержанной машины

Очередной ремонт VW Caddy из парка «За рулем» обошелся в 7,5 тыс. рублей

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 254 000 км

За 12 лет Caddy пережил уже не одно лобовое стекло. Лучше всего проявило себя стекло фирмы Lemson – оно как будто крепче других, а сколы не расходятся паутинками. Во всяком случае, прослужило оно дольше всех, да и потребовало замены лишь из-за куска льда, сброшенного коммунальщиками при чистке крыши дома.

На рынке большой выбор альтернатив по ценам от 2 до 12 тысяч рублей, но я долго не думал и взял снова стекло Lemson. Тем более что стоит оно всего 3,5 тысячи.

Установка заняла 1,5 часа и обошлась в 4 тысячи рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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