Физические кнопки вместо экранов — теперь только на очень дорогих авто?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что наличие физических кнопок и ручек в машине становится признаком роскоши?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:
– Отказ от физических кнопок в пользу сенсоров имеет несколько причин. Две основные – мода и стремление сэкономить. Тачскрины сегодня часто дешевле, чем уникальные блоки клавиш (то же справедливо и для цифровых комбинаций приборов вместо аналоговых). Понятно, что для массового автомобиля важно быть в тренде и быть дешевым. Поэтому мы и видим поголовный отказ от удобных кнопок.
В премиальном классе уже возможны некоторые вольности: можно иначе смотреть на моду и себестоимость. Отсюда и бóльшая приверженность традициям. Физические клавиши просто одними из последних встали в длинную очередь прежде обыденных вещей, перешедших со временем в категорию «для ценителей». Из таких, например, вспоминаются классические часы и виниловые пластинки.
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