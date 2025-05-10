Физические кнопки вместо экранов — теперь только на очень дорогих авто?

Эксперт «За рулем» — о причинах перехода автобрендов на сенсорные экраны

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что наличие физических кнопок и ручек в машине становится признаком роскоши?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Отказ от физических кнопок в пользу сенсоров имеет несколько причин. Две основные – мода и стремление сэкономить. Тачскрины сегодня часто дешевле, чем уникальные блоки клавиш (то же справедливо и для цифровых комбинаций приборов вместо аналоговых). Понятно, что для массового автомобиля важно быть в тренде и быть дешевым. Поэтому мы и видим поголовный отказ от удобных кнопок.

В премиальном классе уже возможны некоторые вольности: можно иначе смотреть на моду и себестоимость. Отсюда и бóльшая приверженность традициям. Физические клавиши просто одними из последних встали в длинную очередь прежде обыденных вещей, перешедших со временем в категорию «для ценителей». Из таких, например, вспоминаются классические часы и виниловые пластинки.

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