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Физические кнопки вместо экранов — теперь только на очень дорогих авто?

Эксперт «За рулем» — о причинах перехода автобрендов на сенсорные экраны

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что наличие физических кнопок и ручек в машине становится признаком роскоши?

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Отказ от физических кнопок в пользу сенсоров имеет несколько причин. Две основные – мода и стремление сэкономить. Тачскрины сегодня часто дешевле, чем уникальные блоки клавиш (то же справедливо и для цифровых комбинаций приборов вместо аналоговых). Понятно, что для массового автомобиля важно быть в тренде и быть дешевым. Поэтому мы и видим поголовный отказ от удобных кнопок.

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В премиальном классе уже возможны некоторые вольности: можно иначе смотреть на моду и себестоимость. Отсюда и бóльшая приверженность традициям. Физические клавиши просто одними из последних встали в длинную очередь прежде обыденных вещей, перешедших со временем в категорию «для ценителей». Из таких, например, вспоминаются классические часы и виниловые пластинки.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Об основных отличиях новых электромобилей от старых рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1311
10.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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