Mercedes-Benz отказывается от своих самых доступных моделей
Модельный ряд марки Mercedes-Benz пока еще открывают седан и хэтчбек А‑класса. Однако в следующем году их снимут с производства без замены, и тогда «входным билетом» по цене станет CLA. Четырехдверное купе третьего поколения представили только что, чуть позже к нему присоединится стильный универсал shooting brake.
Модель ознаменовала переход бренда к новому стилю. И речь не только о дизайне как таковом. Mercedes-Benz отказался от идеи выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей в принципиально разных кузовах. Поэтому CLA построен на модульной платформе MMA, которая подразумевает как топливные, так и «зеленые» модификации. Вслед за ним в Штутгарте постепенно откажутся от всех отдельных EQ-моделей.
От электромобилей у нового CLA – сильно растянутая колесная база. Она относительно предшественника прибавила сразу 61 мм, тогда как длина выросла только на 35 мм.
Сохранились безрамочные двери. Утопленные дверные ручки и другие меры снизили коэффициент лобового сопротивления с 0,23 до 0,21.
На версиях с ДВС установлена традиционная решетка радиатора. На электрических – сплошная панель со 142 светящимися звездами. У них же появляется второй багажник спереди объемом 101 л. Задний со сменой поколения уменьшился с 460 до 405 л.
Электромобиль может быть одномоторным заднеприводным (272 л. с.) или двухмоторным полноприводным (272 + 354 л. с.). Одинаковая для обоих вариантов 85‑киловаттная батарея поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт и обеспечивает запас хода 792 или 771 км соответственно. Установлен двухступенчатый редуктор, вторая передача которого включается на трассе для экономии энергии. В течение года выйдет базовая «электричка» с аккумулятором на 58 кВт·ч.
Гибридных вариантов будет не меньше трех. Все они получат турбо-«четверку» 1.5, разработанную совместно с Geely. У Мерседеса она получила индекс М252. С ней работает новый 8‑ступенчатый робот со встроенным 27‑сильным электромотором. Емкость батареи составляет 1,3 кВт·ч.
В базовой комплектации в переднюю панель встроены два дисплея диагональю 10,3 и 14 дюймов. За доплату появятся 14‑дюймовый перед правым пассажиром и проекционный на 12,2 дюйма.
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