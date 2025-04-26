Mercedes-Benz показал CLA 2026 и арт-кар в дизайне «расплавленный хром»

Рэп-певица Ice Spice стала лицом арт-кара нового Mercedes-Benz CLA 2026 года

На автосалоне в Нью-Йорке Mercedes-Benz провел официальный дебют новой модели CLA 2026 года для американского рынка, одновременно представив первый арт-кар из серии «Класс творцов». Главным сюрпризом стала уникальная версия автомобиля, созданная в сотрудничестве с рэп-исполнительницей Ice Spice. Яркий дизайн, включающий «расплавленный хром», цепь Princess с имитацией бриллиантов и украшенные драгоценностями шины, вызвал бурные обсуждения.

Mercedes-Benz CLA

Арт-кар Ice Spice – лишь первый из пяти запланированных эксклюзивных проектов. В ближайшие месяцы свои версии CLA представят дизайнер Густаф Вестман (22 мая), бренд KidSuper (28 июня), а также Hot Wheels и League of Legends. Несмотря на эпатажный внешний вид, в Mercedes-Benz постарались подчеркнуть культурную значимость коллабораций и их вклад в продвижение модели среди молодых покупателей.

Что касается серийной версии CLA 2026, то она поступит в США как электромобиль. Базовый CLA 250+ оснащен задним электромотором мощностью 268 л.с., запас хода составляет 792 км, в то время как более мощный CLA 350 4MATIC с полным приводом развивает 354 л.с. и разгоняется до 60 миль/ч всего за 4,8 секунды. Оба варианта поддерживают передовую мультимедийную систему MBUX Superscreen и работают на новой ОС Mercedes с интеграцией ИИ, Google и Microsoft.

В дополнение к электрическим версиям компания подтвердила, что в будущем в США появится и гибридная модификация CLA. Она будет использовать 1,5-литровый бензиновый двигатель, интегрированный электромотор и аккумулятор емкостью 1,3 кВт·ч. Подробностей о модели пока нет, но ожидается, что будет предложен как передний, так и полный привод.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops