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Дилеры распродают эти немецкие машины: самые дешевые модели

Топ-8 самых дешевых немецких автомобилей в России

Российские дилеры начали активно распродавать немецкие автомобили, завезенные по параллельным каналам. Причина в том, что уже спустя две недели они станут на год старше. Издание Autonews.ru выяснило, какие немецкие иномарки сейчас являются самыми доступными в крупных столичных автосалонах.

В топ самых недорогих немецких машин входят седан Bora и кроссовер Tharu. Первая модель марки Volkswagen с 113-сильным безнаддувным мотором стоит от 2,4 млн рублей, вторая – с турбоагрегатом, выдающим до 186 л.с., – от 3,9 млн.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

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Среди моделей бренда Audi самыми дешевыми стали седан A3 L и кроссовер Q3 (4,9 и 5,8 млн рублей соответственно). Оба автомобиля продают с 160-сильным турбомотором.

Среди машин марки BMW наиболее привлекательная цена у полноприводных кроссоверов X1 и X2 (7 и 7,1 млн рублей соответственно). Они предлагаются с 204-сильным турбомотором.

5,9 млн рублей сейчас стоит кроссовер Mercedes-Benz CLA, 9 млн – GLC.

Audi A3L
Audi A3L

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
Количество просмотров 48
18.12.2024 
Фото:Depositphotos | Автопроизводители
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