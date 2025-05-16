12 Волг, которых мало кто видел

Некоторые из этих Волг существовали в единственном экземпляре

Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.

Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем уже недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте. Вспомним для начала лишь малую их толику.

Первая BMW 7-й серии 1980-х годов — все странности седана: эксперт Канунников протестировал BMW семейства Е23 выпуска 1986 года.