От уличных гонок до Кубка страны: история дрэг-рейсинга в России

«За рулем» приглашает на гонки, в которых выступают самые быстрые машины России

За те 30 лет, что дрэг-рейсинг существует в нашей стране, он вырос из нелегальных заездов в престижную дисциплину автоспорта.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители смогут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – билеты на мероприятие, которое состоится 13 и 14 июня, уже в продаже.

А пока расскажем про удивительный путь этого вида спорта.

Из нелегальных гонок – в ассоциации

Дрэг-рейсинг появился в США в 1930-е годы, когда в Калифорнии расцвела культура гонок по высохшим соляным озерам. Среди пилотов хватало и бывших военных летчиков, искавших острых ощущений, и бывших бутлегеров, скучавших по гонкам с полицией.

Помимо озер хот-родеры, как их называли, гоняли и по улицам, устраивая заезды от светофора до светофора. Именно из уличных гонок пошла классическая дистанция в 1/4 мили или 402 метра – таково было стандартизированное расстояние между перекрестками на проспектах новых кварталов в американских городах.

На заре дрэг-рейсинга в нем в основном участвовали хот-роды – серьезно доработанные родстеры 1930-х годов.

Когда с появлением недорогих двигателей V8 уличные гонки стали по-настоящему массовым явлением, Уолли Паркс, редактор Hot Rod Magazine, решил создать организацию, которая проводила бы легальные соревнования по дрэг-рейсингу, чтобы увести гонщиков с улиц. Так появилась NHRA – National Hot Rod Association, которая до сих пор остается самой массовой и престижной серией в мире.

На протяжении десятилетий дрэг-рейсинг оставался в основном американским видом спорта, но постепенно он проник и за рубеж. В Австралии, второй стране в мире по уровню развития этого вида спорта, первые соревнования начали проводить еще в 1960-е годы, а Australian Drag Racing Association была создана в 1973 году.

В Европу дрэг-рейсинг завезли американцы, гонявшие на многочисленных аэродромах. Первым постоянно действующим дрэг-стрипом Старого Света стал Санта-Под в Великобритании, открывший свои двери в 1966 году. К началу 1990-х годов он стал настоящим домом для европейского дрэга. Тем не менее, Чемпионат Европы по дрэг-рейсингу под эгидой FIA (Международная автомобильная федерация) впервые провели лишь в 1996 году.

Помимо Британии дрэг неплохо развит в Германии, Швеции и Финляндии.

Дрэг-рейсинг в России

В нашей стране дрэг-рейсинг тоже начинался с уличных гонок, но в течение первых десятилетий взгляды отечественных гонщиков были направлены не в сторону США, а на Японию. Вместо масл-каров с V8 звездами российских гонок были японские турбированные машины, в основном, с полным приводом. Гонки проходили на улицах, на заброшенных или действующих аэродромах, а также на Дмитровском автополигоне.

Первые соревнования проводили еще в 1990-е годы, но настоящий бум дрэг-рейсинга начался после выхода фильма «Форсаж» в 2001 году. Тем более, в первой части киноэпопеи главные герои ездят в основном на японских машинах. Большая часть гонок проходила ночью на дорогах общего пользования – через нелегальные заезды прошли многие ветераны спорта.

В 2000-е годы в России часть официальных соревнований проходили на перекрытых улицах.

Но практически сразу началось и движение к цивилизации – в 2003 году в Российской автомобильной федерации появился Комитет по дрэг-рейсингу, который спустя несколько лет возглавил Тигран Сеферян, занимающий этот пост по сей день.

Первые официальные соревнования прошли уже в 2004 году. Впрочем, глядя на фото, их трудно отличить от нелегальных: гонки зачастую проходили на перекрытых улицах, без специальной подготовки покрытия. Более того, заезды проводили и в дождь, и даже зимой! Специально построенной для дрэг-рейсинга техники не было, большинство машин были маломощными, а опыта у пилотов было совсем немного.

Одновременно в Красноярском крае (в Черемшанке) под руководством Владимира Перекотия прошли соревнования, ставшие по-настоящему культовыми, – «Дрэг-битва». В сердце Сибири съехались лучшие пилоты Урала, Сибири и Дальнего Востока. В те годы законодателями моды были именно спортсмены Дальнего Востока – из-за близости к Японии.

Вскоре в Красноярске появился специально построенный дрэг-стрип, вокруг которого вырос комплекс «Красное кольцо». В 2000-е годы именно «Дрэг-битвы» в Красноярске были соревнованиями, на которых встречались самые именитые пилоты и самые мощные машины. Некоторые из них до сих пор выступают в RDRC.

В Москве центром дрэг-рейсинга стал бывший аэродром Тушино, где регулярно проводились соревнования. Поэтому там появилась и необходимая инфраструктура: стартовая арка, система хронометража, трибуны.

Важным шагом в развитии автоспорта стало появление импровизированного дрэг-стрипа на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Постепенно росли скорости и уровень профессионализма. Одновременно по всей стране проводилось множество региональных соревнований – дрэг стал по-настоящему народным видом спорта, в котором участвовали и простые парни на Жигулях и Запорожцах, и успешные бизнесмены на Mercedes-McLaren SLR.

Еще одной точкой притяжения для любителей дрэг-рейсинга стал Дмитровский автополигон, где проходили фестивали Unlim 500+ для дорожных машин, чья мощность превышала 500 л.с. Он превратился в настоящую арену сражения тюнинг-ателье, а отдача моторов быстро перевалила за 1000 л.с.

Сначала этапы RDRC проходили на аэродромах по всей стране: от Феодосии и Элисты до Красноярска и Новокузнецка. Трассу проклеивали вручную, а паль оставалась большой проблемой.

Новая эпоха дрэг-рейсинга

В 2014 году, благодаря усилиям Дмитрия Саморукова и Тиграна Сеферяна, была создана серия RDRC, которая стала организатором чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Началось стремительное движение российского дрэга к самым высоким международным стандартам. В первые годы из-за отсутствия стационарных трасс все этапы проходили на аэродромах, где пыль, стыки бетонных плит и невозможность заранее подготовить трассу мешали реализовать большую мощность автомобилей.

Трасса «Крепость Грозная» в 2015 году открылась именно соревнованиями по дрэг-рейсингу и на несколько лет стала ареной, где бились за рекорды России и Европы.

Но ситуация вскоре изменилась. В начале 2010-х годов в России открылось множество гоночных трасс, причем, на автодромах в Нижегородской области и в Чеченской республике были построены дрэг-стрипы, которые использовали часть прямой старт-финиш. Стационарные трассы вывели спорт на новый уровень: команды могли обслуживать машины в комфортабельных боксах, а организаторы – покрыть специальным клеем всю дистанцию, чтобы увеличить зацеп колес с асфальтом.

В 2016 году RDRC приехала в еще один стационарный гоночный комплекс – «Нижегородское кольцо».

Это привело к значительному росту скоростей. Эльшан Асланов на роторном ВАЗ-2110, Дмитрий Капустин на Nissan GT-R и Дмитрий Саморуков на промоде Dodge Viper регулярно обновляли рекорд России для переднего, полного и заднего привода соответственно, попутно приближаясь к рекордам Старого Света. Летом 2018 года в Грозном Дмитрий Капустин побил рекорд Европы для полноприводных машин – 7,182 секунды.

RDRC Racepark позволил вывести скорости на новый уровень – в 2021 году Дмитрий Саморуков разогнался до 397,79 км/ч!

В том же 2018 году в подмосковном поселке Быково, на территории бывшего аэропорта, заработал RDRC Racepark. В отличие от трасс Нижнего Новгорода и Грозного комплекс с самого начала создавался, в первую очередь, для проведения соревнований по дрэг-рейсингу самого высокого уровня. Впервые в истории трасса получила бетонные блоки по всей длине дистанции, а также проклейку асфальта на уровне NHRA и чемпионата Европы. Так дрэг-рейсинг в России сделал следующий шаг вперед.

Эльшан Алсанов в 2022 году в Быково установил на роторной ВАЗ-2110 рекорд Европы для переднего привода.

Быстро, еще быстрее

Отличный зацеп позволил реализовывать мощность дрэгстеров и промодов, моторы которых имеют тысячи лошадиных сил. Скорости перевалили за 300 км/ч, а Дмитрий Саморуков в 2021 году установил рекорд России на 1/4 мили, который нескоро будет побит, – 5,888 секунды. Пилоту немного не хватило для того, чтобы развить фантастические 400 км/ч – скорость выхода составила 397,79 км/ч.

Новую эпоху в российском дрэг-рейсинге открыл Александр Альбин, который первым привез в России дрэгстер.

Хороший зацеп позволил бороться за рекорды Европы и в других классах. Год спустя, в 2022 году, Эльшан Асланов установил рекорд Европы для переднеприводной техники — 7,980 секунды.

К сожалению, далеко не все пилоты оказались готовы к таким скоростям – участились аварии. На этом фоне Комитет по дрэг-рейсингу РАФ принял решение сократить дистанцию в топовых классах до 1/8 мили (201 метр). Время показало правильность этого решения. Помимо большей безопасности это обеспечило и более высокий уровень конкуренции, что также способствовало развитию спорта.

Дмитрий Капустин на Nissan GT-R (R32) в 2018 году установил рекорд Европы для полноприводных машин.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – праздник для всех семьи

Сегодня дрэг-рейсинг в России – это один из наиболее динамично развивающихся видов автоспорта. В короткий срок число участников RDRC удвоилось, растет аудитория трансляций и количество зрителей на трибунах. Шаг вперед сделан и в спортивной составляющей: появилось больше техники международного уровня, а плотность результатов стала выше.

Каждый этап RDRC – это большой праздник, но центральным событием сезона станет «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». 13 и 14 июня вы сможете своими глазами увидеть заезды самых быстрых и громких машин России, увидеть разнообразие гоночной техники, прекрасно провести время всей семьей и познакомиться с интересными людьми.

Билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже в продаже.

Точный адрес проведения мероприятия: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458.

Ждем всех в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRJUPwXNFA

Фотографии с «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» – найдите себя (или свою машину) на фото.