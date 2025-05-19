От уличных гонок до Кубка страны: история дрэг-рейсинга в России
За те 30 лет, что дрэг-рейсинг существует в нашей стране, он вырос из нелегальных заездов в престижную дисциплину автоспорта.
На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители смогут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – билеты на мероприятие, которое состоится 13 и 14 июня, уже в продаже.
А пока расскажем про удивительный путь этого вида спорта.
Из нелегальных гонок – в ассоциации
Дрэг-рейсинг появился в США в 1930-е годы, когда в Калифорнии расцвела культура гонок по высохшим соляным озерам. Среди пилотов хватало и бывших военных летчиков, искавших острых ощущений, и бывших бутлегеров, скучавших по гонкам с полицией.
Помимо озер хот-родеры, как их называли, гоняли и по улицам, устраивая заезды от светофора до светофора. Именно из уличных гонок пошла классическая дистанция в 1/4 мили или 402 метра – таково было стандартизированное расстояние между перекрестками на проспектах новых кварталов в американских городах.
Когда с появлением недорогих двигателей V8 уличные гонки стали по-настоящему массовым явлением, Уолли Паркс, редактор Hot Rod Magazine, решил создать организацию, которая проводила бы легальные соревнования по дрэг-рейсингу, чтобы увести гонщиков с улиц. Так появилась NHRA – National Hot Rod Association, которая до сих пор остается самой массовой и престижной серией в мире.
На протяжении десятилетий дрэг-рейсинг оставался в основном американским видом спорта, но постепенно он проник и за рубеж. В Австралии, второй стране в мире по уровню развития этого вида спорта, первые соревнования начали проводить еще в 1960-е годы, а Australian Drag Racing Association была создана в 1973 году.
В Европу дрэг-рейсинг завезли американцы, гонявшие на многочисленных аэродромах. Первым постоянно действующим дрэг-стрипом Старого Света стал Санта-Под в Великобритании, открывший свои двери в 1966 году. К началу 1990-х годов он стал настоящим домом для европейского дрэга. Тем не менее, Чемпионат Европы по дрэг-рейсингу под эгидой FIA (Международная автомобильная федерация) впервые провели лишь в 1996 году.
Помимо Британии дрэг неплохо развит в Германии, Швеции и Финляндии.
Дрэг-рейсинг в России
В нашей стране дрэг-рейсинг тоже начинался с уличных гонок, но в течение первых десятилетий взгляды отечественных гонщиков были направлены не в сторону США, а на Японию. Вместо масл-каров с V8 звездами российских гонок были японские турбированные машины, в основном, с полным приводом. Гонки проходили на улицах, на заброшенных или действующих аэродромах, а также на Дмитровском автополигоне.
Первые соревнования проводили еще в 1990-е годы, но настоящий бум дрэг-рейсинга начался после выхода фильма «Форсаж» в 2001 году. Тем более, в первой части киноэпопеи главные герои ездят в основном на японских машинах. Большая часть гонок проходила ночью на дорогах общего пользования – через нелегальные заезды прошли многие ветераны спорта.
Но практически сразу началось и движение к цивилизации – в 2003 году в Российской автомобильной федерации появился Комитет по дрэг-рейсингу, который спустя несколько лет возглавил Тигран Сеферян, занимающий этот пост по сей день.
Первые официальные соревнования прошли уже в 2004 году. Впрочем, глядя на фото, их трудно отличить от нелегальных: гонки зачастую проходили на перекрытых улицах, без специальной подготовки покрытия. Более того, заезды проводили и в дождь, и даже зимой! Специально построенной для дрэг-рейсинга техники не было, большинство машин были маломощными, а опыта у пилотов было совсем немного.
Одновременно в Красноярском крае (в Черемшанке) под руководством Владимира Перекотия прошли соревнования, ставшие по-настоящему культовыми, – «Дрэг-битва». В сердце Сибири съехались лучшие пилоты Урала, Сибири и Дальнего Востока. В те годы законодателями моды были именно спортсмены Дальнего Востока – из-за близости к Японии.
Вскоре в Красноярске появился специально построенный дрэг-стрип, вокруг которого вырос комплекс «Красное кольцо». В 2000-е годы именно «Дрэг-битвы» в Красноярске были соревнованиями, на которых встречались самые именитые пилоты и самые мощные машины. Некоторые из них до сих пор выступают в RDRC.
В Москве центром дрэг-рейсинга стал бывший аэродром Тушино, где регулярно проводились соревнования. Поэтому там появилась и необходимая инфраструктура: стартовая арка, система хронометража, трибуны.
Постепенно росли скорости и уровень профессионализма. Одновременно по всей стране проводилось множество региональных соревнований – дрэг стал по-настоящему народным видом спорта, в котором участвовали и простые парни на Жигулях и Запорожцах, и успешные бизнесмены на Mercedes-McLaren SLR.
Еще одной точкой притяжения для любителей дрэг-рейсинга стал Дмитровский автополигон, где проходили фестивали Unlim 500+ для дорожных машин, чья мощность превышала 500 л.с. Он превратился в настоящую арену сражения тюнинг-ателье, а отдача моторов быстро перевалила за 1000 л.с.
Новая эпоха дрэг-рейсинга
В 2014 году, благодаря усилиям Дмитрия Саморукова и Тиграна Сеферяна, была создана серия RDRC, которая стала организатором чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Началось стремительное движение российского дрэга к самым высоким международным стандартам. В первые годы из-за отсутствия стационарных трасс все этапы проходили на аэродромах, где пыль, стыки бетонных плит и невозможность заранее подготовить трассу мешали реализовать большую мощность автомобилей.
Но ситуация вскоре изменилась. В начале 2010-х годов в России открылось множество гоночных трасс, причем, на автодромах в Нижегородской области и в Чеченской республике были построены дрэг-стрипы, которые использовали часть прямой старт-финиш. Стационарные трассы вывели спорт на новый уровень: команды могли обслуживать машины в комфортабельных боксах, а организаторы – покрыть специальным клеем всю дистанцию, чтобы увеличить зацеп колес с асфальтом.
Это привело к значительному росту скоростей. Эльшан Асланов на роторном ВАЗ-2110, Дмитрий Капустин на Nissan GT-R и Дмитрий Саморуков на промоде Dodge Viper регулярно обновляли рекорд России для переднего, полного и заднего привода соответственно, попутно приближаясь к рекордам Старого Света. Летом 2018 года в Грозном Дмитрий Капустин побил рекорд Европы для полноприводных машин – 7,182 секунды.
В том же 2018 году в подмосковном поселке Быково, на территории бывшего аэропорта, заработал RDRC Racepark. В отличие от трасс Нижнего Новгорода и Грозного комплекс с самого начала создавался, в первую очередь, для проведения соревнований по дрэг-рейсингу самого высокого уровня. Впервые в истории трасса получила бетонные блоки по всей длине дистанции, а также проклейку асфальта на уровне NHRA и чемпионата Европы. Так дрэг-рейсинг в России сделал следующий шаг вперед.
Быстро, еще быстрее
Отличный зацеп позволил реализовывать мощность дрэгстеров и промодов, моторы которых имеют тысячи лошадиных сил. Скорости перевалили за 300 км/ч, а Дмитрий Саморуков в 2021 году установил рекорд России на 1/4 мили, который нескоро будет побит, – 5,888 секунды. Пилоту немного не хватило для того, чтобы развить фантастические 400 км/ч – скорость выхода составила 397,79 км/ч.
Хороший зацеп позволил бороться за рекорды Европы и в других классах. Год спустя, в 2022 году, Эльшан Асланов установил рекорд Европы для переднеприводной техники — 7,980 секунды.
К сожалению, далеко не все пилоты оказались готовы к таким скоростям – участились аварии. На этом фоне Комитет по дрэг-рейсингу РАФ принял решение сократить дистанцию в топовых классах до 1/8 мили (201 метр). Время показало правильность этого решения. Помимо большей безопасности это обеспечило и более высокий уровень конкуренции, что также способствовало развитию спорта.
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» – праздник для всех семьи
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Сегодня дрэг-рейсинг в России – это один из наиболее динамично развивающихся видов автоспорта. В короткий срок число участников RDRC удвоилось, растет аудитория трансляций и количество зрителей на трибунах. Шаг вперед сделан и в спортивной составляющей: появилось больше техники международного уровня, а плотность результатов стала выше.
Каждый этап RDRC – это большой праздник, но центральным событием сезона станет «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». 13 и 14 июня вы сможете своими глазами увидеть заезды самых быстрых и громких машин России, увидеть разнообразие гоночной техники, прекрасно провести время всей семьей и познакомиться с интересными людьми.
Билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже в продаже.
Точный адрес проведения мероприятия: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458.
Ждем всех в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!
ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRJUPwXNFA
- Фотографии с «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024» – найдите себя (или свою машину) на фото.
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