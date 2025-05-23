12 cамых провальных автомобилей этого века

В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…

Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех.

А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы.

Перед вами 12 автомобилей, которые, по всем приметам, должны были стать популярными, но все пошло наперекосяк.

12 Волг, которых мало кто видел – некоторые из них существовали в единственном экземпляре.