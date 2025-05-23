12 cамых провальных автомобилей этого века
В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…
Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех.
А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы.
Перед вами 12 автомобилей, которые, по всем приметам, должны были стать популярными, но все пошло наперекосяк.
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Фото:компании-производители
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23.05.2025
Фото:компании-производители
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