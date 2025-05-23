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12 cамых провальных автомобилей этого века

В списке неудачников нынешнего века модели из США, Европы (включая нашу страну) и даже Японии. Кто из нас не ошибается…

Ни интерес публики на автосалонах, ни сногсшибательный дизайн, ни даже восторженные оценки журналистов вовсе не гарантируют автомобилю коммерческий успех.

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А ведь ради этого, в первую очередь, автомобиль и делают, вкладывая в новинку силы, время и миллионы.

Перед вами 12 автомобилей, которые, по всем приметам, должны были стать популярными, но все пошло наперекосяк.

Subaru Tribeca (2005-2014 гг.) продавалась куда хуже, чем рассчитывали ее создатели. В Европе ее и не предлагали, в России далеко не дешевый внедорожник проиграл недолгую борьбу конкурентам. Главная надежда была на США, но и там продажи были невелики. В 2007-м провели рестайлинг, изменили дизайн, а вместо 3-литрового мотора стали предлагать 3,6-литровый. Однако покупателей все это не убедило: в 2013-м продали лишь 1247 внедорожников, на рынке США модель Tribeca в тот год стала одной из самых провальных. Производство прекратили в 2014-м, сделав всего около 78 000 машин. Для рынка США за восемь лет – крохи.
Suzuki Kizashi (2009-2014 гг.) выглядел совсем неплохо, да и по ездовым характеристикам машина со 185-сильным мотором 2,4 л и полным приводом (был вариант и с передним) нравилась журналистам-испытателям и первым покупателям. Но автомобиль отличала высокая цена, а первые владельцы жаловались на дефекты, что в общем не характерно для японских автомобилей. Из-за низких продаж производство свернули уже в 2014-м. Еще пару лет упрощенный вариант собирали в Пакистане.
Smart Roadster (2003-2006 гг.). На волне успеха двухместного Смарта стали кроить модификации, в том числе спортивный родстер. Эпатажный дизайн пришелся по душе далеко не всем, кроме того модель попала в первые строчки рейтингов по отказам в гарантийный период. Покупатель нашли чуть больше 43 000 автомобилей. В 2006-м модель сняли с производства и к теме родстера уже не возвращались.
Chevrolet SSR (2003-2006 гг.). В начале нынешнего столетия американцы отметились несколькими необычными по дизайну моделями. Одна из самых ярких – двухместный автомобиль в ретростиле, по сути пикап, в кузов которого убиралась жесткая крыша. Чудо оснастили 390-сильным двигателем от спортивного Chevrolet Corvette. Старания стилистов и инженеров оценили лишь 24 112 покупателей. Модель сняли с производства, а завод, где ее делали, закрыли.
Citroen C6 (2005-2012 гг.). Фирменная гидропневматическая подвеска, поворотные фары, богатое оснащение не вдохновили покупателей, которых по планам фирмы должно было быть примерно 20 000 в год. За семь лет сбыли всего 23 386 машин. Не спасли положение и французские чиновники, на которых, в частности, рассчитывала компания Citroen.
Lancia Thesis (2002-2009 гг.) – последняя попытка сделать под легендарной некогда маркой большой седан. Провал! Покупатели спорный дизайн не приняли, да и не воспринимали итальянский седан серьезным конкурентом немецким аналогам. Производство стимулировали госзакупки для итальянских чиновников, но Lancia Thesis это все равно не спасло: продажи не превысили 16 000 экземпляров.
Cadillac BLS (2005-2009 гг.) вылупился из идеи сделать Cadillac на платформе Saab 9-5 от уже агонизирующей к тому времени шведской компании. В сердцах европейцев и уж тем более американцев отклика новичок не нашел. Автомобиль, на который возлагали немало надежд, разошелся тиражом всего 7356 экземпляров и тихо сошел со сцены.
Saab 9-4Х (2011 г.) - одна из последних попыток спасти шведскую марку. Только теперь европейский кроссовер поставили на платформу Cadillac SRX, а производство пытались наладить в США. Марка Saab окончательно ушла в историю, а кроссоверов успели сделать всего-то 573.
Plymouth (Chrysler) Prowler (1997, 1999-2002 гг.). На закате прошлого столетия концерн Chrysler решил отметиться умопомрачительным родстером в стиле хот-род. Эскиз подобного творения прислали на конкурс, объявленный дизайн-студией Pacifica Design, и кто-то имел неосторожность показать рисунок тогдашнему главе концерна Бобу Лутцу. Plymouth Prowler с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 217 л.с., а затем и 257 л.с. запустили в производство в 1997-м. Продав в тот год всего 457 машин. Выпуск вновь развернули в 1999-м. До 2002-го (с 2001 г. родстер делали под маркой Chrysler) изготовили всего 11 702 машины.
Lincoln Blackwood (2001-2002 гг.) Американцы, конечно, любят пикапы. Но не до такой же степени! Огромный автомобиль с боковинами, стилизованными под черное дерево, с крышкой кузова (скорее — комода, отделанного нержавейкой) с сервоприводом, базировался на узлах обычного Ford F-150. Чудовище с V8 объемом 5,4 л и мощностью 304 л.с. за год купили лишь 3356 энтузиастов. После чего производство тихо свернули.
ГАЗ-3111 Волга (1998-2001 гг.) – один из самых многообещающих проектов конца 1990-х. На него возлагали надежды и заводчане, и поклонники марки. Совершенно новый кузов, заметно переработанные подвески, впрысковые моторы ЗМЗ, в перспективе — дизель. Волгу ГАЗ-3111 даже начали выпускать малой серией. Но в машинах было много недоработок. Государственные структуры отнеслись к новинке с недоверием. За те деньги, что просили за Волгу, можно было купить вполне приличный импортный автомобиль, пусть и размерами поменьше. Изготовили около 300 экземпляров ГАЗ-3111.
Полноприводная ИЖ-2126 4×4 Ода (1994-2006 гг.) появилась еще в самом начале 1990-х стараниями ижевских мастеров тюнинга. На прототипах пробовали моторы ВАЗ, УЗАМ, затем Hyundai. Создали даже вариант с независимой задней подвеской. Со временем этими работами заинтересовался завод. На рубеже 2000-х даже начал мелкосерийное производство самой простой версии с отечественным мотором и неразрезным мостом сзади. Казалось бы, мечта отечественного потребителя. Но спрос на устаревшие и ненадежные Оды стремительно падал. Спасти марку не смог и полноприводный автомобиль.

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Канунников Сергей
Фото:компании-производители
Количество просмотров 54
23.05.2025 
Фото:компании-производители
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