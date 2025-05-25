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Авиационный двигатель на 716 сил плюс гусеницы: смелая идея советского инженера

«За рулем» рассказал, почему так и не взлетел летающий танк МАС‑1 (ЛТ‑1)

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В мае 1937 года группой конструкторов был предложен проект летающего танка по проекту инженера Михаила Смалько – МАС1 (малый авиационный Смалько), он же – ЛТ1 (летающий танк). Планировалось, что авиационный двигатель мощностью 716 л.с. разгонит машину до 70 км/ч на гусеницах и до 200 км/ч по воздуху.

Летающий танк должен был получить складываемые крылья, выдвижное оперение и укрепляемый в носовой части винт. Обещанная дальность полета составляла аж 800 км – не каждый самолет был способен на такое. К счастью, детальное знакомство с проектом показало его авантюрность, а потому тратить деньги и силы на его реализацию не стали.

Летающий танк МАС‑1 (ЛТ‑1)
Летающий танк МАС‑1 (ЛТ‑1)
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Фото:Wikimedia
Количество просмотров 14
25.05.2025 
Фото:Wikimedia
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