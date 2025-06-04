Конкурс с призом! — задачка про трюк с ручником

За ответ на задачу № 202 «Асимметричные проблемы» Алексей Сташков из Екатеринбурга получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 205

Трюк с ручником

Петрович купил сильно подержанный Volkswagen Tiguan. Сняв заднее колесо, пригорюнился: как заменить задние тормозные колодки с этим, будь он неладен, электронным ручником? Что-либо разбирать в этом приводе или отсоединять – боязно. Старое всё очень, еще в руках развалится. Проходил мимо сосед Иван, да и посоветовал простой способ, с использованием известной приспособы, которая у Петровича своими руками давно сделана была. «Только пацана своего к делу привлеки, пусть отцу помогает, а не по гаражам бегает», – посоветовал Иван.

Что за способ предложил сосед? И как еще можно развести механизм?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в мартовском номере журнала «За рулем»

В задаче предлагалось вспомнить устройство трансмиссии полноприводных автомобилей. Главное: что произойдет при блокировке несимметричного дифференциала? Не будет ли одна ось обгонять другую?

Писем пришло много, тема популярна в нашей стране с ее не всегда хорошими дорогами. Но наиболее полно и правильно всё описал победитель нашего конкурса.

С целью упрощения договоримся, что при оценке работы полного привода будем считать, что масса приводов и колес не имеет значения, а трение в механизмах отсутствует.

Вспомнив третий закон Ньютона, зафиксируем, что сила не может быть приложена «ни к чему». То есть если двигатель крутит вывешенное невесомое колесо, то сила, а следовательно, и момент, будут равны нулю.

Свободный дифференциал делит поступающий на него крутящий момент в определенном соотношении. Симметричный – 50 на 50. При этом скорости колес или валов приводов передней и задней осей могут быть разными.

Несимметричный (рисунок слева) и симметричный (рисунок справа) дифференциалы.

Классический пример – вращение ведущих колес в повороте, когда они вынуждены проходить разные пути и, соответственно, вращаться с разной скоростью. А моменты на колесах при этом равны.

При заблокированном межколесном дифференциале скорости вращения выходных валов равны (как у железнодорожной колесной пары). Момент на них может быть любым, он зависит от дорожных условий.

Например, при вывешивании одного колеса при межколесной блокировке на другое колесо будет передаваться весь момент, пришедший на дифференциал (соотношение 0 к 100), и автомобиль легко сдвинется с места. Если же блокировку выключить, то дифференциал выровняет момент на обоих колесах (0 на каждом), и, пока одно колесо будет вращаться в воздухе, другое не сможет сдвинуться с места.

Теперь ближе к ответу на поставленный вопрос

В большинстве полноприводных автомобилей, независимо от того, симметричный у них межосевой дифференциал или нет, на обеих осях используются редукторы с одинаковым передаточным числом главной пары. А значит, при прямолинейном движении с незаблокированным дифференциалом передний и задний карданные валы вращаются с одинаковой частотой.

Колесная пара тепловоза – всё жестко.

То же самое происходит и при блокировке дифференциала – карданы вращаются с одинаковыми оборотами. Только в поворотах, когда колёса передней оси проходят больший путь, какое-то из колес будет обязательно проскальзывать. Так что получается, что при любом (симметричном и несимметричном) заблокированном межосевом дифференциале передняя ось как бы обгоняет заднюю при движении в повороте.

Это не страшно при небольшой скорости на тяжелом участке дороги, но опасно при движении на приличной скорости по твердой обледеневшей дороге. Ведь в повороте, когда шины должны обеспечивать сопротивление сносу вбок, одна из них, начав проскальзывать в продольном направлении, то есть пробуксовывать, теряет способность предотвращать боковое скольжение. Иными словами, скользишь в одной плоскости, не цепляешься и в другой.

Тут можно привести аналогию из авторемонта. Приржавевший палец из тормозной скобы вытащить трудно, но, как только мы начинаем поворачивать его вправо‑влево, дело идет на лад и соединение удается разобрать.

Алексея Сташкова поздравляем с победой.