Не открывается пятая дверь? Откроем — лайфхак для владельцев VAG

«За рулем» показал, как за копейки починить замок багажника машин концерна VW

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить опытного пользователя одной из моделей немецкого концерна Volkswagen AG. Достаточно спросить про Spline M8. Если знает, что это такое, значит ездит на Фольксвагене, Шкоде или СЕАTе.

Spline M8 – бита стоимостью от 50 до 300 рублей с 12-лучевой звездочкой. Без нее не отвернуть винты крепления замков дверей и багажника.

Плохая новость – данные узлы, откровенно говоря, не слишком надежные. Хорошее известие – широкая унификация в рамках концерна. Что означает – деталь от одной модели часто подходит к другой. Вторая радостная новость – замки ремонтопригодные. Но без биты Spline M8 к ним не подобраться. И нередко покупка этого инструмента может стать единственной тратой при восстановлении работоспособности замков.

Недорогую биту Spline M8 рекомендуем держать в наборе инструмента владельцам автомобилей VAG. Без нее самостоятельно дверные замки не снять.

А теперь к конкретной неисправности – замку пятой двери.

Сначала – тестер

Ремонт неизбежен, если при нажатии на кнопку, ручку и т.д. замок пятой двери срабатывает через раз. Не ждите его окончательного отказа, а сразу приступайте к профилактике.

На первом этапе вам понадобится инструмент общего назначения и тестер.

Снимаем обивку двери багажника, смотрим на замок. Если он такой же или почти такой же, как на фотографии ниже, мы сейчас его обязательно починим.

Почти одинаковые замки установлены на VW Golf 5,6, Golf Plus, Tiguan, Touareg, Sharan, Touran, Jetta Variant, Passat В6, Polo хэтчбек, Skoda Yeti, Porsche Cayenne 2, SEAT Leon 1P1, SEAT Altea, Toledo, Ibiza 5… И это не полный список.

Теперь находим два провода от ручки, кнопки и т.д. к разъему автомобильной электропроводки (при снятой обивке это нетрудно). Размыкаем разъем и тестером на фишке от ручки проверяем ее работу – замыкает ли контакты при нажатии. Если нет – снимаем ручку и заменяем в ней микропереключатель (тут понадобится паяльник). Еще один вариант, пригодный, скажем, для SEAT, – устанавливаем в ручке микрокнопку.

Микрокнопка Valet от автомобильных охранных сигнализаций, которую несложно приобрести в интернет-магазинах, может заменить микрик внутри ручки пятой двери (которая выполнена в виде эмблемы). Например, как у SEAT Altea.

Если же ручка исправна, дело в замке. С помощью биты Spline M8 и торцевой головки откручиваем два винта крепления замка и отсоединяем его от электропроводки.

Биту Spline M8 можно вращать рожковым или накидным ключом «на 10», но лучше это делать с помощью головки и воротка (или трещотки).

Не прячьте спички

Почему разбираем, а не меняем замок? Давайте познакомимся с ценниками.

Фирменная деталь стоит от 12 до 24 тысяч рублей с поставкой далеко не сразу. Китайские аналоги под различными брендами обойдутся в отечественных интернет-магазинах запасных частей в 1600-9000 рублей. На всем известном китайском маркетплейсе деталь можно найти за 600-2000 рублей с поставкой в лучшем случае через 10-14 дней.

Но терять время и деньги не стоит – дело-то в пустяке. Пойдем дальше.

Для разборки оригинального замка ничего высверливать не нужно. Прежде всего перещелкиваем его язычок в положение «закрыто», чтобы при работах по монтажу/демонтажу электромеханической части не повредить контакты микропереключателей. Снимаем черную накладку, откручиваем два винта.

Пластмассовую деталь, перекрывающую доступ к винтам, поддеваем отверткой и снимаем. Потом откручиваем винты.

Отверткой поддеваем пластмассовую часть и потихоньку выдавливаем весь блок из металлического основания.

Электромеханический блок замка наполовину извлечен из металлического корпуса.

Чтобы он не упирался своими выступами в ось рычажка аварийного открывания замка, одновременно отгибаем этот рычажок. Несколько осторожных движений – и блок с электрикой у вас в руках.

Рычажок с цифрами 230408 надо при разборке немного отогнуть на себя и не забыть вернуть обратно после сборки замка.

Рассматриваем для начала белую пластиковую шестерню. Она там одна. Все цело? Ось не сломана? Тогда поворачиваем шестерню пальцем и смотрим, возвращается ли она на место под действием встроенной в нее пружины. Работает? Повезло! Шестерню больше не трогаем (съем старого пластика может привести к поломке).

Слева, в верхней части, двигатель в ложементе. В нижней – приводы включения микропереключателей, которые желательно не повредить. Справа – пластиковая шестерня с валом, червяком и поводком рычага отпирания замка. На фотографии видно, куда надо наносить смазку.

Берем отвертку, поддеваем электромотор и вынимаем его из пластмассового ложемента. Шилом раскрываем два усика крепления щеточного узла и снимаем его. Не бойтесь повредить усики – моторчик будет так крепко зафиксирован в ложементе, что они особо не нужны.

Теперь смотрим на коллектор электромотора (он медного цвета). Вот он, виновник наших бед! Такие движки могут крутиться со скоростью порядка 16 000 оборотов в минуту. А у нас он работает в режиме «рывком туда» и под действием пружины пластиковой шестерни – «обратно». Из-за этого ни о каком самоочищении коллектора не может быть и речи. На нем вы найдете продукты износа щеток и окислы. Поэтому сопротивление цепи коллектор-щетки выросло, что не дает электродвигателю нормально работать.

Бежать в магазин за рулонами наждачной бумаги-«нулевки» не нужно. Очистить коллектор поможет обрывок чиркаша (тёрки) обычного спичечного коробка.

Справа – снятый щеточный узел электродвигателя. Слева – электромотор. Виден грязный щеточный узел ротора. Надо снять с него две миниатюрные пластмассовые шайбы, очистить их и поставить на прежнее место.

После того как коллектор вновь заблестел, приступаем к сборке. Моторчик кладем в ложемент. Затем на его металлическую шестерню, ось пластиковой шестерни, зубья и червяк наносим белую силиконовую смазку или ЦИАТИМ-201. Капаем несколько капель жидкой смазки в щель крышки, перекрывающей пружину (она находится на зубчатой пластиковой шестерне, ближе к электродвигателю). Аккуратно укладываем блок с электромеханикой в металлическое основание замка.

Внутри металлического основания находится черный рычажок отпирания замка. Его перемещает с помощью поводка и шестерен электродвигатель. На него же, как видите, воздействует и рычаг аварийного открывания.

Отгибаем рычажок аварийного открывания в прежнее положение. С его помощью возвращаем язычок в положение «открыто». Снова закрываем и открываем замок. При этом помимо металлического лязганья должно быть слышно последовательное срабатывание микропереключателей.

Всё, замок можно устанавливать на автомобиль. После монтажа проверьте его работу и обратите внимание, зажигается ли свет в багажнике.

Если трещит

Бывает, отказ замка сопровождается посторонними звуками, треском и т.д. При такой неисправности его может заклинить в положении «открыто» или «закрыто». Не пугайтесь. Алгоритм действий следующий.

Открываем багажник с помощью аварийного рычажка замка (доступ к нему описан в инструкции к автомобилю). Снимаем и разбираем замок.

Вариантов поломки всего два: сломалась ось пластиковой шестерни или лопнула возвратная пружина. Последнюю можно заменить, вытащив подобную из детской игрушечной машинки. Помните такие – чуть подал назад, взвелась пружинка, и теперь игрушка может мчать вперед. Только ее надо будет подогнуть по образу и подобию сломанной.

Если лопнула ось пластиковой шестерни, не пытайтесь ее склеить или отремонтировать. Безнадежно. На уже упомянутой китайской торговой площадке есть металлические шестерни, точно копирующие пластиковую.

Вот такую «вечную» шестерню можно приобрести в китайских интернет-магазинах. Только не забудьте уложить в проточку пружину и закрыть крышечкой от старой шестерни.

С ней замок будет вечным. Но срок доставки и цена в 700-1000 рублей делают оптимальной немного другую последовательность действий.

Покупаете в наших магазинах самый дешевый замок в сборе за 1500-1800 рублей от любого упомянутого в начале статьи автомобиля (замок для Шкоды будет, вероятнее всего, дешевле, чем для Porsche). Они отличаются только наружной пластмассовой деталью.

Слева – легкосъемная пластиковая деталь, которая и отличает замки разных автомобилей. Ее форма рассчитана на идеальное сопряжение с обивкой задней двери конкретной модели. При замене замка она переставляется легко. На китайских замках встречаются еще и накладки с внутренней стороны замка. В случае необходимости их легко подогнать по месту с помощью ножниц и ножа.

Снять наружную деталь со старого замка и поставить на новый – дело нескольких секунд. А уже потом, когда новый замок заработает на своем месте, можно заказать металлическую точеную шестерню и восстановить старый. Пусть он лежит в запасе, поскольку срок службы дешевого китайского замка сложно предсказать.

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