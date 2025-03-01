Конкурс с призом! – задачка про полный привод

За ответ на задачу № 199 «Не навреди» Валентин Коптельцев из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 202

Асимметричные проблемы

Купил Степаныч себе Ниву Travel. Впервые в жизни с полным приводом связался и решил подразобраться, как это всё работает на самых разных машинах. И вот однажды, в обеденный перерыв, задает вопрос коллегам: «Так если у кого полный привод несимметричный, то его заблокируешь и колеса одной оси будут крутиться быстрее, чем на другой, или как?»

Помогите разобраться начинающему джиповоду!

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в декабрьском номере журнала «За рулем»

В очередной задаче читателям нужно было рассказать, почему герой менял жидкость в автоматической коробке передач (АКП) неправильно и как следует это делать. Победитель конкурса растолковал всё подробнейшим образом.

Чтобы разобраться с недостатком метода, применяемого Семеном для полной смены жидкости в АКП, надо понять, как происходит циркуляция этой жидкости.

Схема замены жидкости в гидромеханической АКП: 1 – емкость для слива; 2 – охлажденная жидкость; 3 – охладитель; 4 – горячая жидкость; 5 – исполнительные механизмы; 6 – гидрораспределитель; 7 – валы, подшипники, втулки; 8 – насос; 9 – жидкость в поддоне; 10 – новая жидкость; 11 – маслоприемник с фильтром; 12 – заправочная емкость; 13 – гидротрансформатор; 14– компрессор с регулировкой давления.

В нижней части АКП находится поддон с запасом жидкости, которая через фильтр засасывается насосом и подается на гидрораспределитель. Тот направляет жидкость в гидротрансформатор и к исполнительным механизмам коробки, а нагревшуюся жидкость от этих агрегатов – по отдельной линии в радиатор охлаждения. Из охладителя остывшая жидкость поступает обратно в АКП, и цикл замыкается.

Герой задачи отсоединяет выходящий из охладителя шланг и опускает в мерную емкость заданного объема – обычно до 1,5 л. Затем запускает двигатель автомобиля, который приводит в действие насос АКП.

Жидкость прокачивается через гидрораспределитель и другие агрегаты коробки, затем остывает в охладителе, но не поступает обратно в АКП, а сливается в мерную емкость. Как только емкость наполняется, двигатель останавливают, а в АКП заливают чистую жидкость в объеме, соответствующем мерной емкости или немного большем. Затем цикл повторяется, пока не польется чистая жидкость.

При этом способе двигатель в каждом цикле надо включать кратковременно, так как мерная емкость для отработки наполняется быстро: если передержать, есть риск устроить элементам АКП голодание (отнюдь не лечебное). Поэтому работу стоит выполнять с напарником – один контролирует наполнение емкости, а второй по его команде пускает и глушит двигатель. Однако главная проблема метода не в этом.

Дело в том, что жидкость из охладителя не сливается напрямую в поддон, а используется для смазки валов АКП и их подшипников . Очевидно, что при отсоединенном выходном шланге охладителя эти валы будут работать без смазки и охлаждения.

Конечно, за счет коротких интервалов работы двигателя и невысокой нагрузки на холостом ходу одна такая операция по замене жидкости их, скорее всего, не «приговорит». Ведь даже двигатель способен некоторое время работать без масла, а там нагрузки выше. Однако на ресурсе АКП такие упражнения скажутся отрицательно.

Остается либо приобрести профессиональный аппарат для замены жидкости, который подает в отводящую магистраль ровно такое же количество жидкости, как в него слилось, либо заняться самодеятельностью. Для этого нужно использовать герметично закрытую прозрачную емкость с жидкостью, из которой по одному штуцеру на вход коробки подается жидкость, а по другому поступает сжатый воздух от небольшого компрессора.

Компрессор следует отрегулировать на давление не более 2 бар. Исполнитель должен следить за уровнями в емкости, в которую жидкость сливается, и в той, из которой она подается. Пережимая шланг подачи воздуха, стремимся не допустить излишне быстрого опорожнения второй емкости. Работу также следует выполнять вдвоем, чтобы обеспечить быстрое выключение двигателя, если что-то пойдет не так.

Валентина Коптельцева поздравляем с победой.

Как разблокировать автоматическую коробку передач, рассказано тут.