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Эта процедура продлит ресурс АКП вашего автомобиля — объясняем

Эксперт Балашов рассказал, чем вредна частичная замена масла в АКП

Полная замена масла в АКП автомобиля гарантирует обновление всего объема жидкости и удаление всех загрязнений, это самым положительным образом сказывается на функционале коробки передач. Об этом заявил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

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Он объяснил, что существует два варианта замены масла в автоматической коробке передач: частичная и полная. И каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

«Преимущество частичной замены заключается в экономии масла, которого требуется около 3-5 л. Среди недостатков – неполное удаление продуктов износа, что делает процедуру менее эффективной для очистки системы от загрязнений. Также частичную замену необходимо проводить каждые 20-30 тыс. км для поддержки оптимального состояния масла», – объяснил эксперт.

Полная замена масла выполняется при помощи спецоборудования, которое под высоким давлением прокачивает всю систему АКП и удаляет все старое масло с заменой на новое.

«Эта процедура обеспечивает наилучшую работу трансмиссии, так как масло полностью восстанавливается в своих смазывающих и охлаждающих функциях, что увеличивает срок службы АКП. Полная замена рекомендуется не только при возникновении проблем с переключением передач, но и в качестве профилактической меры для продления ресурса коробки», – подчеркивает специалист.

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При полной замене масла в АКП требуется больше времени и жидкости – порядка 10-12 литров. Но такая процедура гарантированно обновит масло и удалит все загрязнения, в результате АКП будет работать в разы лучше, подытожил Балашов.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
11.02.2025 
Фото:Depositphotos
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